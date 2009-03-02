Молодые тюменцы получат гранты за новые идеи

К участию приглашаются Молодежные инициативные группы (объединения студентов, молодежи в возрасте до 25 лет), объединения школьников, общественные организации, муниципальные учреждения, действующие в г.Тюмени и Сорокинском районе. Для участия в конкурсе наличие статуса юридического лица не является обязательным, за исключением претендентов на грант в размере 30 тыс. руб.