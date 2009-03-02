Молодые тюменцы получат гранты за новые идеи

Цель конкурса «Мы – молодые!»: развитие активного поколения молодых людей, способного видеть проблемы общества и предлагать пути их решения.
Направление конкурса - "Большие братья, большие сестры" - Проведение занятий, конкурсов детского творчества. Привлечение детей и подростков к общественно-полезной деятельности. Развитие отношений сотрудничества между детьми и взрослыми. Индивидуальное шефство над детьми-инвалидами, подростками «группы риска».
Грант в размере до 10 тыс. рублей получают актуальные, социально-значимые проекты продолжительностью от трех до шести месяцев. Специальный грант для заявителей из Сорокинского района: лучший из представленных проектов получит грантовую поддержку в размере до 30 тыс. рублей.
Сроки реализации проектов – 24 марта – 1 июля 2009 года.
К участию приглашаются Молодежные инициативные группы (объединения студентов, молодежи в возрасте до 25 лет), объединения школьников, общественные организации, муниципальные учреждения, действующие в г.Тюмени и Сорокинском районе. Для участия в конкурсе наличие статуса юридического лица не является обязательным, за исключением претендентов на грант в размере 30 тыс. руб.
Заявки по установленной форме принимаются в БФРГТ в срок до 16 марта 2009 года.
Заявки рассматриваются экспертным советом, сформированным из числа добровольцев – сотрудников ТМБ, и предлагаются для финансирования Правлению БФРГТ. Правление принимает решение о финансировании не позднее 24 марта 2009 года.
Конкурс проводится на средства добровольных благотворительных взносов учредителей, попечителей Фонда, коммерческих организаций и жителей города Тюмени, привлеченных ТМБ и БФРГТ; администрации Сорокинского района Тюменской области; Агентства по международному развитию США через МОФ "СЦПОИ" (в рамках Программы Развития Третьего Сектора "Эффект присутствия. Этап II").
Заявки принимаются до 17.00 16 марта 2009 года по адресу: ул. Малыгина 51/2. Дополнительную информацию о конкурсе, форму заявки, консультацию по написанию заявки можно получить в БФРГТ с 10.00 до 17.00. Тел. 63-30-86, [email protected]