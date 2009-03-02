Льготные автокредиты помогут сэкономить 42,5 тысячи рублей

Министерство промышленности и торговли РФ определило условия получения льготных автомобильных кредитов, по которым за счет государственного субсидирования покупатель сможет сэкономить до 42,5 тысячи рублей, сообщает директор департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Алексей Рахманов.
Для получения льготного автокредита покупателю будет необходимо заплатить из собственных средств первый взнос в размере 30 процентов от стоимости машины (около 105 тысяч рублей). Оставшаяся сумма будет предоставлена в качестве кредита сроком на три года. При этом, если учетная ставка ЦБ составляет 13 процентов, то государство за этот срок компенсирует по одному договору до 42 тысяч 467 рублей. По некоторым данным, в реализации этой программы будут участвовать три банка: Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ-24.
Напомним, что под программу льготного кредитования подпадают только выпущенные на территории России автомобили стоимостью не более 350 тысяч рублей. В перечне таких машин, утвержденном Минпромторгом в конце января, находятся все модели "АвтоВАЗа", включая "классику" и Lada Priora, внедорожники Chevrolet Niva и UAZ Patriot, а также седан Fiat Albea, семейства Ford Focus, Kia Spectra, Renault Logan, Skoda Fabia и Volkswagen Jetta.
В Минпромторге рассчитывают, что по схеме льготного кредитования в текущем году будет продано около 150 тысяч автомобилей. На субсидирование ставок для этих машин государство потратит примерно 6,4 миллиарда рублей.