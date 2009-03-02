Льготные автокредиты помогут сэкономить 42,5 тысячи рублей

Для получения льготного автокредита покупателю будет необходимо заплатить из собственных средств первый взнос в размере 30 процентов от стоимости машины (около 105 тысяч рублей). Оставшаяся сумма будет предоставлена в качестве кредита сроком на три года. При этом, если учетная ставка ЦБ составляет 13 процентов, то государство за этот срок компенсирует по одному договору до 42 тысяч 467 рублей. По некоторым данным, в реализации этой программы будут участвовать три банка: Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ-24.