Конституционный суд РФ запретил заочно признавать граждан недееспособными

Штукатуров, который по инициативе своего опекуна был госпитализирован в психиатрический стационар, обратился с заявлением в Европейский суд. Суд 27 марта 2008 года признал нарушение ряда статей Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В октябре 2008 года Штукатуров обратился в Конституционный суд РФ с просьбой пересмотреть нормы законов, позволившие признать его недееспособным и принудительно госпитализировать без права оспорить эти решения в суде.