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Конституционный суд РФ запретил заочно признавать граждан недееспособными

2 марта 2009, 13:37
Конституционный суд признал неконституционными несколько положений гражданского кодекса и закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

В частности, не соответствующими Конституции РФ признаны:

положение части первой статьи 284 ГПК РФ, на основании которой суд мог принимать решение о недееспособности гражданина на основании лишь заключения судебно-психиатрической экспертизы, не предоставив самому гражданину возможности изложить суду свою позицию;

положения части пятой статьи 37, части первой статьи 52, пункта 3 части первой статьи 135, части первой статьи 284 и пункт 2 части первой статьи 379/1 ГПК РФ, лишающие гражданина права обжаловать решение суда относительно собственной недееспособности, принятое без его участия;

положение части четвертой статьи 28 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», позволяющее без судебного решения принудительно госпитализировать недееспособного гражданина в психиатрический стационар.

Поводом к рассмотрению вопроса стали жалобы Павла Штукатурова, Марии Яшининой и Юлии Гудковой, признанных недееспособными по заявлению ближайших родственников (матерей Штукатурова и Гудковой и сына Яшининой). Все они узнали о признании собственной недееспособности случайно, однако по перечисленным выше положениям лишились права защитить себя в суде.

Штукатуров, который по инициативе своего опекуна был госпитализирован в психиатрический стационар, обратился с заявлением в Европейский суд. Суд 27 марта 2008 года признал нарушение ряда статей Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В октябре 2008 года Штукатуров обратился в Конституционный суд РФ с просьбой пересмотреть нормы законов, позволившие признать его недееспособным и принудительно госпитализировать без права оспорить эти решения в суде.

На основании жалоб заявителей соответствующие положения были признаны неконституционными. Дела заявителей по решению суда подлежат пересмотру.

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