Китай вновь начал покупать электроэнергию в России

Россия приостановила поставки электроэнергии в Китай в феврале 2007 года в связи с резким увеличением экспортных тарифов. В феврале текущего года "Интер РАО ЕЭС" подписало соглашение с Государственной сетевой корпорацией Китая об экспорте электроэнергии из Приамурья. Общая стоимость проекта, для которого "Интер РАО ЕЭС" сформировало "Восточную энергетическую компанию", оценивается в 18 миллиардов долларов.