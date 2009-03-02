Китай вновь начал покупать электроэнергию в России

Россия приостановила поставки электроэнергии в Китай в феврале 2007 года в связи с резким увеличением экспортных тарифов. В феврале текущего года "Интер РАО ЕЭС" подписало соглашение с Государственной сетевой корпорацией Китая об экспорте электроэнергии из Приамурья. Общая стоимость проекта, для которого "Интер РАО ЕЭС" сформировало "Восточную энергетическую компанию", оценивается в 18 миллиардов долларов.
По данным издания, экспорт электроэнергии осуществляется через линии электропередачи (ЛЭП) станции "Благовещенская" на китайскую преобразовательную подстанцию "Айгунь". В сутки по ЛЭП передается 1,4 миллиона киловатт-часов.
Всего в текущем году, как ожидается, Россия поставит Китаю миллиард киловатт-часов электроэнергии. Для того, чтобы обеспечить поставки, российская сторона планирует ввести в эксплуатацию новые станции, в том числе Ерковецкую ТЭЦ, Нижне-Бурейскую и Нижне-Зейскую ГЭС.