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Китай вновь начал покупать электроэнергию в России

2 марта 2009, 17:21
Российская компания "Интер РАО ЕЭС" возобновила поставки электроэнергии в Китай. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на сообщение пресс-службы правительство Амурской области.

Россия приостановила поставки электроэнергии в Китай в феврале 2007 года в связи с резким увеличением экспортных тарифов. В феврале текущего года "Интер РАО ЕЭС" подписало соглашение с Государственной сетевой корпорацией Китая об экспорте электроэнергии из Приамурья. Общая стоимость проекта, для которого "Интер РАО ЕЭС" сформировало "Восточную энергетическую компанию", оценивается в 18 миллиардов долларов.

По данным издания, экспорт электроэнергии осуществляется через линии электропередачи (ЛЭП) станции "Благовещенская" на китайскую преобразовательную подстанцию "Айгунь". В сутки по ЛЭП передается 1,4 миллиона киловатт-часов.

Всего в текущем году, как ожидается, Россия поставит Китаю миллиард киловатт-часов электроэнергии. Для того, чтобы обеспечить поставки, российская сторона планирует ввести в эксплуатацию новые станции, в том числе Ерковецкую ТЭЦ, Нижне-Бурейскую и Нижне-Зейскую ГЭС.

#Новости#Китай#Электроэнергия#Ксения#Экономика
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