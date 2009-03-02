Иран требует от Голливуда официальных извинений

На встрече с американскими представителями, среди которых была и известная актриса Аннет Бенинг, советник президента заявил, что Иран не намерен сотрудничать с теми, кто "оскорбляет" национальное достоинство граждан Ирана. Он сообщил, что гостям из США будет оказано должное гостеприимство, однако это не снимает с них необходимости принести извинения.