Иран требует от Голливуда официальных извинений

На встрече с американскими представителями, среди которых была и известная актриса Аннет Бенинг, советник президента заявил, что Иран не намерен сотрудничать с теми, кто "оскорбляет" национальное достоинство граждан Ирана. Он сообщил, что гостям из США будет оказано должное гостеприимство, однако это не снимает с них необходимости принести извинения.
Шамакдари отметил, что фильм "Рестлер", в котором главную роль сыграл известный актер Микки Рурк, обидел иранцев тем, что один из героев носит кличку Аятолла и ходит по рингу с иранским флагом. В итоге он проигрывает персонажу Рурка, и последний не только ломает древко флага, но и бросает знамя поверженного соперника толпе.
В свою очередь лента "300 спартанцев", повествующая о сражении между спартанцами и персами в Фермопильском ущелье, разозлила иранцев неверной трактовкой античной истории. Создатели картины изобразили спартанцев благородными воинами, а персов – лишь жестокими дикарями.
Советник президента припомнил американцам и фильм 1991 года "Вместе с дочерью", в котором рассказана жизнь женщины, вышедшей замуж за иранца. Целью ее жизни становится побег из Ирана.