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Иран требует от Голливуда официальных извинений

2 марта 2009, 19:15
Советник президента Ирана Махмуда Ахмади Нежада Джавад Шамакдари потребовал от американцев принести официальные извинения за "оскорбления и нападки в адрес иранцев", содержащиеся в таких лентах, как "300 спартанцев" и "Рестлер".

На встрече с американскими представителями, среди которых была и известная актриса Аннет Бенинг, советник президента заявил, что Иран не намерен сотрудничать с теми, кто "оскорбляет" национальное достоинство граждан Ирана. Он сообщил, что гостям из США будет оказано должное гостеприимство, однако это не снимает с них необходимости принести извинения.

Шамакдари отметил, что фильм "Рестлер", в котором главную роль сыграл известный актер Микки Рурк, обидел иранцев тем, что один из героев носит кличку Аятолла и ходит по рингу с иранским флагом. В итоге он проигрывает персонажу Рурка, и последний не только ломает древко флага, но и бросает знамя поверженного соперника толпе.

В свою очередь лента "300 спартанцев", повествующая о сражении между спартанцами и персами в Фермопильском ущелье, разозлила иранцев неверной трактовкой античной истории. Создатели картины изобразили спартанцев благородными воинами, а персов – лишь жестокими дикарями.

Советник президента припомнил американцам и фильм 1991 года "Вместе с дочерью", в котором рассказана жизнь женщины, вышедшей замуж за иранца. Целью ее жизни становится побег из Ирана.

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