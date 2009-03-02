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Форумчане поздравили друг друга с Масленицей и начинают готовиться к 8 марта

2 марта 2009, 12:27
«Наш Город.Ру» продолжает следить за тем, что больше всего интересует тюменцев., посещающих наш форум. Любые события, происходящие в Тюмени, мгновенно находят отклик на страницах нашего интернет-издания.

«Наш Город.Ру» продолжает следить за тем, что больше всего интересует тюменцев, посещающих наш форум. Любые события, происходящие в Тюмени, мгновенно находят отклик на страницах нашего интернет-издания.

Масленица – большое событие всей прошлой недели. На протяжении этих дней форумчане делились секретами приготовления блинов, говорили о старинных и современных обрядах проведения этого веселого весеннего праздника.

Человек, оказавшийся в трудной ситуации, ищет поддержки на форуме и, чаще всего, непременно ее находит. «Мой дом снесли, меня переселили» - что делать в таком случае, обсуждалось на прошлой неделе.

Каким должен быть современный журнал? Не таким, как журнал «Натурал», считают пользователи. Вы можете с этим не согласиться здесь.

В условиях экономической нестабильности дольщики строительных компаний активно обсуждают стройорганизации города. Отзывы о компаниях и форум пострадавших дольщиков дольщиков вы можете найти в теме «Недвижимость и строительство». Здесь же можно найти ответ на вопрос «Сколько должны стоить услуги профессионального риэлтера?»

Жуткие происшествия на наших дорогах обсуждаемы круглогодично. Авария, которая привела к смерти 17-летней девушки, вызвала много откликов на нашем форуме. Как вести себя на проезжей части? Кто виноват в катастрофах – пешеходы или водители? Все это можно прочитать здесь.

Через неделю всю прекрасную половину человечества можно будет поздравить с международным женским днем. Но кое-кому придется еще и разориться на подарки. «Девушки! Чего хотим в подарок на 8 марта?» - с таким вопросом сильная половина форума обратилась к дамам.

Форум NashGorod.ru помогает людям понять, что же делать в той или иной ситуации – здесь можно сравнить свои возможности, поделиться опытом покупки в тюменских магазинах, отремонтировать стиральную машину, узнать, в каком районе нет воды и получить ценный и не очень ценный совет. Мы рады открытому общению! Присоединяйтесь!

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