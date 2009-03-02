Форумчане поздравили друг друга с Масленицей и начинают готовиться к 8 марта

Жуткие происшествия на наших дорогах обсуждаемы круглогодично. Авария, которая привела к смерти 17-летней девушки, вызвала много откликов на нашем форуме. Как вести себя на проезжей части? Кто виноват в катастрофах – пешеходы или водители? Все это можно прочитать здесь.