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АЗС №14 - новая остановка в свадебном маршруте тюменских молодоженов

2 марта 2009, 12:05
27 февраля 2009, в рамках Восьмого тюменского фестиваля невест впервые прошло event- событие – открытие новой остановки в свадебном маршруте тюменских молодоженов.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени давно есть традиция ездить в день свадьбы по семи мостам, но традиции создают люди, они и принимают решение, что им выбрать – стоять в пробках в надежде проехать все семь мостов или выбрать другой новый маршрут. Топливный спонсор фестиваля – «Сибнефть» вместе с участницами Восьмого тюменского фестиваля невест стали источниками зарождения новой свадебной традиции и предложили включить в свадебный маршрут – обязательную остановку на АЗС «Сибнефть» №14. Она была открыта – 14 февраля в День Влюбленных и на ней есть 1000-й пистолет для заправки. Он по мнению Сибнефть счастливый – каждый, кто держит его в руках – особенно в День свадьбы, непременно будет любить и будет любим долгие годы.

Эту легенду участницы решили проверить лично и 27 февраля в 13.00 прибыли на своих авто, оформленных в единый свадебный кортеж, именно на эту «волшебную» АЗС, чтобы автомобили наполнить топливом, а себя позитивной энергией и любовью. Будем следить за развитием событий и за любящими отношениями наших участниц.

#Новости#Тюмень#Автовладельцы#Конкурсы#Транспорт#Ксения#Общество
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