АЗС №14 - новая остановка в свадебном маршруте тюменских молодоженов

В Тюмени давно есть традиция ездить в день свадьбы по семи мостам, но традиции создают люди, они и принимают решение, что им выбрать – стоять в пробках в надежде проехать все семь мостов или выбрать другой новый маршрут. Топливный спонсор фестиваля – «Сибнефть» вместе с участницами Восьмого тюменского фестиваля невест стали источниками зарождения новой свадебной традиции и предложили включить в свадебный маршрут – обязательную остановку на АЗС «Сибнефть» №14. Она была открыта – 14 февраля в День Влюбленных и на ней есть 1000-й пистолет для заправки. Он по мнению Сибнефть счастливый – каждый, кто держит его в руках – особенно в День свадьбы, непременно будет любить и будет любим долгие годы.