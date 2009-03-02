Активная молодёжь Ямала соберется на окружной съезд

Проект «На старте Года молодежи – 2009» пройдет с 4 по 9 марта на базе лагеря «Дружба» в Тюмени. Организаторы мероприятия – департамент по молодежной политике ЯНАО при участии РОО «Молодая Гвардия Единой России», РОО «Ямальский Союз активной молодежи» и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Участниками проекта станут около ста молодых ямальских активистов, которые примут непосредственное участие в проведении Года молодежи в регионе. Это представители Общественной молодежной палаты при Государственной Думе ЯНАО, РОО «Молодая Гвардия Единой России», молодежного отделения Ассоциации «Ямал-потомкам», молодые общественники, предприниматели, специалисты в различных отраслях деятельности – политике, экономике, инновационной деятельности, организаторы и участники различных общественных кампаний, акций, гражданских инициатив.
На сборе, отмечают организаторы, планируется проведение молодежной конференции «Основные приоритеты молодежной политики ЯНАО в Год молодежи», встречи с представителями власти Ямала, профильных консультаций федеральных экспертов, рабочих встреч актива молодежных организаций. На дискуссиях и лекциях будут затронуты темы реализации молодежных проектов в условиях социально-экономического кризиса, продвижение молодежных проектов в СМИ, другие важные вопросы.
В рамках проекта пройдет выездное открытое заседание Общественной молодежной палаты при ГосДуме ЯНАО, участники которого планируют рассмотреть проект Закона «О государственной молодежной политике в ЯНАО», вопросы поддержки общественных молодежных организаций, действующих на Ямале, социальной поддержки отдельных категорий молодежи в округе.
Планируется, что в качестве экспертов и лекторов в проекте примут участие Сергей Белоконев – первый заместитель председателя Комитета по делам молодежи ГД РФ; Татьяна Евгеньева – профессор кафедры политической психологии МГУ им. М.В.Ломоносова, президент Московской ассоциации политической науки; Петр Королев – руководитель Центра новой молодежной политики при Комитете по делам молодежи ГД РФ; Никита Боровиков – федеральный комиссар МОО содействия развитию суверенной демократии «НАШИ»; Елена Быковская – председатель молодежного парламента Новосибирской области.
Ожидается, что на встречах с молодыми активистами побывают представители исполнительной и законодательной власти округа – заместитель Губернатора ЯНАО Олег Контонистов, заместитель председателя ямальского парламента Елена Зленко, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.