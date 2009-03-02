Активная молодёжь Ямала соберется на окружной съезд

На сборе, отмечают организаторы, планируется проведение молодежной конференции «Основные приоритеты молодежной политики ЯНАО в Год молодежи», встречи с представителями власти Ямала, профильных консультаций федеральных экспертов, рабочих встреч актива молодежных организаций. На дискуссиях и лекциях будут затронуты темы реализации молодежных проектов в условиях социально-экономического кризиса, продвижение молодежных проектов в СМИ, другие важные вопросы.