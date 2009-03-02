14 килограммов гашиша не попали на тюменские улицы

Основные организаторы промысла попались на 119-ом километре трассы Курган-Тюмень. Там иномарка, перевозившая очередную партию наркотика, была остановлена, чуть не доехав до места назначения – города Тюмени. На этот раз злоумышленники везли более 30-ти крупных брикетов гашиша – всего около 14 килограммов. Если разделить объем изъятого только в ходе нынешней операции, получится, что всем гашишеманам Тюмени, состоящим на учете, этого наркотика хватило бы на несколько месяцев.