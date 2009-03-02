14 килограммов гашиша не попали на тюменские улицы

Совместно с коллегами из ОВД Исетского района они задержали целую преступную группу, которая, как предполагается, занималась контрабандными поставками наркотиков из сопредельного Казахстана.
Как полагают оперативники, трафик существовал на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Тюменским наркополицейским удалось задокументировать преступную деятельность нескольких иностранных граждан, а также россиян, причастных к транспортировке и сбыту крупных объемов гашиша.
Основные организаторы промысла попались на 119-ом километре трассы Курган-Тюмень. Там иномарка, перевозившая очередную партию наркотика, была остановлена, чуть не доехав до места назначения – города Тюмени. На этот раз злоумышленники везли более 30-ти крупных брикетов гашиша – всего около 14 килограммов. Если разделить объем изъятого только в ходе нынешней операции, получится, что всем гашишеманам Тюмени, состоящим на учете, этого наркотика хватило бы на несколько месяцев.
Наркотики были упакованы в полиэтилен и перевозились в большой спортивной сумке, которая занимала почти все заднее сиденье автомобиля.
Стоит отметить, что никто из задержанных официально не работает, при этом некоторые имеют семьи и многочисленных детей. К уголовной ответственности никто из дельцов еще не привлекался, уточняет пресс-служба УФСКН по Тюменской области.
В тюменском Управлении наркоконтроля отмечают, что в последний период сыщикам все чаще удается разоблачать не только розничных торговцев, но и выходить на средний и крупнооптовый уровень наркобизнеса. Ликвидируются группировки, имеющие как межрегиональный, так и международный уровень деятельности.