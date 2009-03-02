13 гонщиков показали свое мастерство на льду озера Алебашево

К участию в соревнованиях были допущены только подготовленные автомобили классов «передний привод-спорт», «задний привод-спорт». Около 600 зрителей следили за увлекательной борьбой автоспортсменов.
Более четырех часов 13 лучших тюменских гонщиков держали в напряжении зрителей упорным, бескомпромиссным противостоянием машин и характеров.
Общая протяженность гонки составила 72 километра.
По результатам соревнований лучшими стали:
В классе «передний привод-спорт»:
1 место – Юрий Музыка,
2 место – Даниил Земсков,
3 место – Руслан Худатов.
В классе «Задний привод-спорт»:
1 место – Андрей Хмелев,
2 место – Павел Беззубов,
3 место – Евгений Колосов.