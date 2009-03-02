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13 гонщиков показали свое мастерство на льду озера Алебашево

2 марта 2009, 15:09
В минувшее воскресенье ООО «Культ» при поддержке Тюменского центра высшего водительского мастерства и управы Центрального административного округа администрации города Тюмени на территории автодрома «Культ» на озере Алебашево провели открытый турнир по автомобильным ледовым кольцевым гонкам на Кубок управы Центрального административного округа.

К участию в соревнованиях были допущены только подготовленные автомобили классов «передний привод-спорт», «задний привод-спорт». Около 600 зрителей следили за увлекательной борьбой автоспортсменов.

Более четырех часов 13 лучших тюменских гонщиков держали в напряжении зрителей упорным, бескомпромиссным противостоянием машин и характеров.

Общая протяженность гонки составила 72 километра.

По результатам соревнований лучшими стали:

В классе «передний привод-спорт»:

1 место – Юрий Музыка,

2 место – Даниил Земсков,

3 место – Руслан Худатов.

В классе «Задний привод-спорт»:

1 место – Андрей Хмелев,

2 место – Павел Беззубов,

3 место – Евгений Колосов.

#Новости#Автовладельцы#Соревнования#Транспорт#Ксения#Общество
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