13 гонщиков показали свое мастерство на льду озера Алебашево

В минувшее воскресенье ООО «Культ» при поддержке Тюменского центра высшего водительского мастерства и управы Центрального административного округа администрации города Тюмени на территории автодрома «Культ» на озере Алебашево провели открытый турнир по автомобильным ледовым кольцевым гонкам на Кубок управы Центрального административного округа.

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