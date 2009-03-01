«Вечный двигатель-2009» найдет лучших российских креативщиков!

«Вечный двигатель» образца 2009 года будет особенным: впервые в состав жюри войдут клиенты агентств в лице директоров предприятий и менеджеров по маркетингу, рекламе и PR. Знаковые и видные люди, в быту являющиеся обычными потребителями, смогут максимально объективно оценить рекламные продукты – ведь работы агентств всегда должны нацелены на конечного потребителя, а специалисты по маркетингу, рекламе и PR на предприятии, являясь непосредственными заказчиками услуг рекламных агентств, дадут свой профессиональный вердикт конкурсным работам. Также предусмотрено интернет/смс-голосование на сайте на приз зрительских симпатий.