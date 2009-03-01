«Вечный двигатель-2009» найдет лучших российских креативщиков!

08 апреля в Челябинске состоится Российский открытый конкурс лучших рекламных идей «Вечный двигатель-2009»! Соорганизаторами конкурса выступают Рекламная Ассоциация «РА» (г. Челябинск)1, Уральская региональная группа агентств АКАР2, а также Выставочный центр «Восточные Ворота».
«Вечный двигатель» образца 2009 года будет особенным: впервые в состав жюри войдут клиенты агентств в лице директоров предприятий и менеджеров по маркетингу, рекламе и PR. Знаковые и видные люди, в быту являющиеся обычными потребителями, смогут максимально объективно оценить рекламные продукты – ведь работы агентств всегда должны нацелены на конечного потребителя, а специалисты по маркетингу, рекламе и PR на предприятии, являясь непосредственными заказчиками услуг рекламных агентств, дадут свой профессиональный вердикт конкурсным работам. Также предусмотрено интернет/смс-голосование на сайте на приз зрительских симпатий.
Спектр номинаций широк и охватывает все виды рекламы – от отдельных её элементов до комплексных рекламных и PR-кампаний. На суд компетентного жюри вынесен и такой современный в настоящее время вид коммуникации, как Интернет-реклама.
Примечательно, что бороться за призовые места будут как работы рекламных агентств, так и студенческие рекламные проекты – наш конкурс открыт для всех!
Работы будут приниматься с 01 марта до 01 апреля (и это не шутка). Итоги Конкурса будут подведены в день открытия выставки – 08 апреля.
Дерзайте, и может быть имя Вашей компании будет выгравировано на Кубке «Лучшее агентство-2008».
Еще одна новинка предстоящего «Вечного двигателя» предполагает его преемственность и страхуется персонально.
Так же конкурс ждёт предложений от партнёров и спонсоров, мы открыты для сотрудничества и сделаем всё, чтобы Вы ассоциировались с самыми креативными и новаторскими тенденциями.
До встречи в апреле!
Председатель оргкомитета конкурса «Вечный Двигатель 2009»,
Вице-президент Рекламной ассоциации «РА» (г. Челябинск)1, член региональной группы агентств АКАР2, Генеральный директор рекламно-имиджевого агентства «Иероглиф» Довбня Дмитрий Александрович.
Сопредседатель оргкомитета конкурса «Вечный Двигатель 2009», президент Рекламной ассоциации «РА» (г. Челябинск) Шумаков Сергей Александрович.
Сопредседатель оргкомитета конкурса «Вечный Двигатель 2009», Член Совета Общественной палаты Челябинской области, председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Общественной палаты Челябинской области; Член комитета по предпринимательству в области рекламы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТППРФ); Член правления Южно-Уральской Торгово-промышленной палаты Челябинской области (ЮУТПП); Член правления Союза Издателей и Распространителей Печатной Продукции (СИРПП); Председатель правления Челябинского рекламного Совета; Член Союза журналистов. Генеральный директор ЗАО РКФ «Восточные Ворота». Зацепилин Юрий Владимирович.
Работы ждём по адресу: 454091, г. Челябинск, пр.Ленина, 41-А, оф.9-10, тел./факс: 8(351)265-94-00, e-mail: [email protected], [email protected]