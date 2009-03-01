В России проходят выборы в 79 регионах

В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Хакасии, Ненецком автономном округе, а также Архангельской, Брянской, Владимирской и Волгоградской областях будут выбраны депутаты законодательных собраний. Во всех вышеперечисленных субъектах РФ, кроме Хакасии, для прохождения в заксобрание кандидаты должны преодолеть 7-процентный барьер. В Хакасии им достаточно набрать более 5 процентов голосов. В Кабардино-Балкарии и Ненецком АО голосование проводится только по партийным спискам. В остальных субъектах - по партийным спискам и мажоритарной системе.
Практически во выборах в законодательные собрания примут участие только партии, входящие в Госдуму РФ: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", уточняет "Интерфакс". Только в Хакасии, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области, кроме этих партий на места в заксобрании претендуют "Патриоты России".
Дополнительные выборы депутатов региональных законодательных собраний пройдут еще в 15 субъектах Федерации.
1 марта также проходят выборы мэров, в том числе в Чите, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Мурманске, Новосибирске, Смоленске, Томске, Челябинске, Биробиджане и Анадыре.
В 78 субъектах РФ также состоятся выборы глав муниципалитетов и депутатов представительных органов местного самоуправления. Депутатов в городские парламенты изберут в 12 городах.
ЦИК России рассчитывает, что в голосовании 1 марта примут участие около 20 миллионов избирателей.