В России проходят выборы в 79 регионах

В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Хакасии, Ненецком автономном округе, а также Архангельской, Брянской, Владимирской и Волгоградской областях будут выбраны депутаты законодательных собраний. Во всех вышеперечисленных субъектах РФ, кроме Хакасии, для прохождения в заксобрание кандидаты должны преодолеть 7-процентный барьер. В Хакасии им достаточно набрать более 5 процентов голосов. В Кабардино-Балкарии и Ненецком АО голосование проводится только по партийным спискам. В остальных субъектах - по партийным спискам и мажоритарной системе.