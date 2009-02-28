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В Норвегии возобновили поиск останков Амундсена

28 февраля 2009, 18:22
В Норвегии возобновили поиски останков потерпевшего 81 год назад крушение возле острова Медвежий в Баренцевом море самолета, на борту которого находился полярный исследователь Руал Амундсен.

"Место падения самолета Амундсена неизвестно, но наиболее вероятно, что это произошло где-то к северу от о. Медвежий", - сообщает норвежский портал BarentsObserver.com.

Предполагается, что для поиска самолета будет задействовано спасательное судно Королевских ВМС Норвегии "Тир", на котором имеется специальное оборудование, в том числе подводный аппарат с дистанционным управлением.

Норвежский полярный путешественник и исследователь Руал Амундсен - первый человек, достигший Южного полюса. Также он был первым, кто совершил морской переход Северо-восточным (вдоль берегов Сибири) и Северо-западным морским путем (по проливам Канадского архипелага). В 1925 году предпринял попытку пролететь над Северным полюсом на самолете.

Ученый погиб в 1928 году. Самолет, вылетевший из Тромсе на Шпицберген, на котором находился он с командой, исчез где-то в Баренцевом море. Полет проводился в рамках операции по поиску и спасению экспедиции Умберто Нобиле, предпринявшего в 1928 году попытку пролететь над Северным полюсом на дирижабле и потерпевшего крушение.

В честь путешественника названы море, гора, американская научная станция Амундсен-Скотт в Антарктиде, а также залив и котловина в Северном Ледовитом океане, и лунный кратер.

#Новости#История#Таня#Общество
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