В Норвегии возобновили поиск останков Амундсена

Ученый погиб в 1928 году. Самолет, вылетевший из Тромсе на Шпицберген, на котором находился он с командой, исчез где-то в Баренцевом море. Полет проводился в рамках операции по поиску и спасению экспедиции Умберто Нобиле, предпринявшего в 1928 году попытку пролететь над Северным полюсом на дирижабле и потерпевшего крушение.