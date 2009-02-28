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Евгения Медведева завоевала серебро на чемпионате мира по лыжным гонкам

28 февраля 2009, 19:56
Россиянка Евгения Медведева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта в чешском Либереце.

Медведева финишировала второй в женской гонке на 30 километров свободным стилем, сообщает агентство "Весь спорт".

Золотая награда досталась польской лыжнице Юстине Ковальчик, бронза - украинке Валентине Шевченко. Медведева на финише опередила украинскую спортсменку всего на полсекунды, отставание россиянки от победительницы гонки составило 8,8 секунды.

Три другие российские лыжницы, участвовавшие в гонке, не попали даже в десятку лучших. Ольга Завьялова заняла 13-е место, Юлия Чепалова - 20-е, Татьяна Ямбаева - 33-е.

Медаль Медведевой стала для сборной России второй на чемпионате мира. 24 февраля Николай Морилов выиграл бронзу в спринте на 1,6 километра. 1 марта в Либереце пройдет мужская гонка на 50 километров.

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