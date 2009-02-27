Жительницу Новой Зеландии превратили в Русалочку

К мысли о том, что ей необходим русалочий хвост, уже взрослая Надя пришла после общения в бассейне с малышом. Увидев, как она снимает протезы, мальчик сказал, что она похожа на Русалочку. Женщина обратилась в компанию Weta Workshop, которая получила "Оскар" за спецэффекты в фильме "Властелин колец".