Жительницу Новой Зеландии превратили в Русалочку

С необычной задачей справились специалисты по кинематографическим спецэффектам.
Надя Весси (Nadya Vessey) страдала врожденной патологией, в результате чего в семь лет ей ампутировали одну ногу. Сразу после этого она стала заниматься плаванием и очень увлеклась этим, однако в 16 лет ей ампутировали и вторую ногу.
К мысли о том, что ей необходим русалочий хвост, уже взрослая Надя пришла после общения в бассейне с малышом. Увидев, как она снимает протезы, мальчик сказал, что она похожа на Русалочку. Женщина обратилась в компанию Weta Workshop, которая получила "Оскар" за спецэффекты в фильме "Властелин колец".
Специалисты согласились попробовать и изготовили по индивидуальным лекалам практичный и красивый костюм, очень похожий на хвост рыбы, который позволил 50-летней Наде освоить новый стиль плавания. Уникальная конструкция позволила ей действительно почувствовать себя в воде русалкой.
По словам художника по костюмам Ли Уильямся, результат получился изумительным, и плавающая Надя выглядит очень красиво. "Я счастлив, что увидел как мечта воплотилась в реальность и стал участником этого", - заявил он.