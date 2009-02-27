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Жительницу Новой Зеландии превратили в Русалочку

27 февраля 2009, 17:44
Жительницу Новой Зеландии, которая из-за болезни потеряла обе ноги, "превратили" в русалку, изготовив ей плавательный костюм в виде рыбьего хвоста.

С необычной задачей справились специалисты по кинематографическим спецэффектам.

Надя Весси (Nadya Vessey) страдала врожденной патологией, в результате чего в семь лет ей ампутировали одну ногу. Сразу после этого она стала заниматься плаванием и очень увлеклась этим, однако в 16 лет ей ампутировали и вторую ногу.

К мысли о том, что ей необходим русалочий хвост, уже взрослая Надя пришла после общения в бассейне с малышом. Увидев, как она снимает протезы, мальчик сказал, что она похожа на Русалочку. Женщина обратилась в компанию Weta Workshop, которая получила "Оскар" за спецэффекты в фильме "Властелин колец".

Специалисты согласились попробовать и изготовили по индивидуальным лекалам практичный и красивый костюм, очень похожий на хвост рыбы, который позволил 50-летней Наде освоить новый стиль плавания. Уникальная конструкция позволила ей действительно почувствовать себя в воде русалкой.

По словам художника по костюмам Ли Уильямся, результат получился изумительным, и плавающая Надя выглядит очень красиво. "Я счастлив, что увидел как мечта воплотилась в реальность и стал участником этого", - заявил он.

#Новости#Удивительное!#Ксения#Общество
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