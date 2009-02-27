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Ющенко предложил Тимошенко перемирие

27 февраля 2009, 16:54
Президент Украины Виктор Ющенко предложил временно отказаться от политического противостояния в республике, для того чтобы общими силами бороться с экономическим кризисом.

Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующее заявление он сделал 27 февраля на встрече с главой правительства Юлией Тимошенко, а также спикером Верховной Рады Владимиром Литвиным, председателем Национального банка Украины Владимиром Стельмахом и представителем от оппозиционной Партии регионов Николаем Азаровым.

По мнению Ющенко, в ближайшие месяцы (а именно в период с марта по июнь) следует объявить "мораторий на политические ссоры и забыть о президентских выборах".

Президент, которого цитирует "Украинская правда", призвал участников встречи к совместным действиям для восстановления диалога с МВФ. Напомним, что делегация Международного валютного фонда, от которого Украина ожидает предоставления второго транша стабилизационного кредита, покинула республику в начале февраля, поскольку не смогла согласовать некоторые вопросы с украинским правительством. "Наша главная задача - выработать план, чтобы диалог с МВФ был восстановлен в считанные дни", - заявил Ющенко.

Как сообщалось ранее, с приближением президентских выборов на Украине обострился конфликт между президентом Виктором Ющенко и главой правительства Юлией Тимошенко. Президент и премьер обвиняют друг друга в ухудшении экономической ситуации в стране, а также в обострении конфликтов с Россией вокруг поставок газа. И Ющенко, и Тимошенко, как ожидается, примут участие в очередных президентских выборах, которые пройдут на Украине в конце 2009 - начале 2010 года.

#Новости#Украина#Тимошенко#Таня#Политика
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