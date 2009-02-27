Ющенко предложил Тимошенко перемирие

Как сообщалось ранее, с приближением президентских выборов на Украине обострился конфликт между президентом Виктором Ющенко и главой правительства Юлией Тимошенко. Президент и премьер обвиняют друг друга в ухудшении экономической ситуации в стране, а также в обострении конфликтов с Россией вокруг поставок газа. И Ющенко, и Тимошенко, как ожидается, примут участие в очередных президентских выборах, которые пройдут на Украине в конце 2009 - начале 2010 года.