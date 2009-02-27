Ялуторовск готовится отметить большой юбилей

К лету по узким декабристским улочкам Ялуторовска хотят организовать конные прогулки. А в усадьбах сибирских купцов будут жить настоящие семьи, с условием - пускать в гости всех желающих. Это пока праздничные планы, но, не смотря на то, что годовой бюджет пришлось урезать весьма ощутимо - на 158 миллионов рублей, отказываться от них никто не собирается. На туристический бизнес здесь делают большие ставки.