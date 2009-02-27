Ялуторовск готовится отметить большой юбилей

Лето обещает быть жарким: ожидается открытие сразу нескольких туристических комплексов и большой наплыв гостей со всей России.
О том, как готовятся к знаменательной дате, ялуторовчане рассказали и показали областным СМИ. Старинные памятники культуры и архитектуры готовятся получить вторую жизнь теперь уже в качестве туристических объектов. К маю этого года, реконструкцию древнего острога планируют закончить. Он станет центром туристической жизни Ялуторовска. Здесь будут установлены народные аттракционы, сам острог будет являться площадкой для собственных мероприятий народного, фольклорного плана, которые планируется проводить в рамках событийного календаря Тюменской области.
Гончарная мастерская, деревообрабатывающий цех, ковроткаческая фабрика - все это хотят восстановить. А в качестве сувениров для туристов будут продавать теплые «самоделки» - носки, варежки - из-под настоящих бабушкиных спиц. И не дорого - в пределах 200 рублей.
К лету по узким декабристским улочкам Ялуторовска хотят организовать конные прогулки. А в усадьбах сибирских купцов будут жить настоящие семьи, с условием - пускать в гости всех желающих. Это пока праздничные планы, но, не смотря на то, что годовой бюджет пришлось урезать весьма ощутимо - на 158 миллионов рублей, отказываться от них никто не собирается. На туристический бизнес здесь делают большие ставки.
«Мы формируем сейчас еще одну отрасль - туристическую, исходя из необходимости делать экономику более устойчивой. Это не только решение вопросов о создании рабочих мест, получения налогов, но и вопрос известности и имиджа города», - говорит глава Ялуторовска Владимир Зимнев.
Новые рабочие места в туристической сфере только в прошлом году получили 54 человека. До июля эту цифру планируют увеличить.