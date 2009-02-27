Валуев поможет коммунальным службам выбить долги с неплательщиков

С 1 марта ОАО "Российские коммунальные системы" (РКС) запускает акцию "Коммунальная весна", в рамках которой боксер Николай Валуев будет подтягивать платежную дисциплину российских граждан.
В нескольких российских городах установят рекламные щиты, на которых будет изображен улыбающийся боксер-тяжеловес ростом 213 см с букетом подснежников.
"Идея пригласить Валуева была связана с тем, что надо как-то бороться с должниками, а реальных механизмов воздействия на них нет, - прокомментировала ситуацию представитель РКС Людмила Воробьева, - людей пугают выселением, но это не помогает".
Теперь отчаявшиеся коммунальщики намерены сделать ставку на "вдохновенное лицо" знаменитого боксера. По словам Воробьевой, в своеобразной рекламной кампании Валуев участвует на благотворительных началах. С руководством РКС его познакомил режиссер фильма "Каменная башка" Филипп Янковский, и Николай согласился участвовать в проекте на добровольной основе.
Любопытно, что в базах данных УБОПа начала 90-х годов Николай Валуев фигурировал под кличкой "Коля-кувалда". По словам работавших тогда оперативников, в силовых акциях активного участия он не принимал - его брали скорее как фактор устрашения. Однако однажды в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве Валуеву пришлось провести несколько дней в камере.