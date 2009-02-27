Валуев поможет коммунальным службам выбить долги с неплательщиков

Любопытно, что в базах данных УБОПа начала 90-х годов Николай Валуев фигурировал под кличкой "Коля-кувалда". По словам работавших тогда оперативников, в силовых акциях активного участия он не принимал - его брали скорее как фактор устрашения. Однако однажды в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве Валуеву пришлось провести несколько дней в камере.