В январе тюменские железнодорожники перевезли более 23 тысяч льготников

Пригородные пассажирские перевозки на территории юга Тюменской области имеют серьезное социальное значение. Большое количество пассажиров добирается на электричках в Тюмень на работу или учебу. Кроме того, многие пригородные маршруты проходят по территории, где расположены дачные кооперативы, поэтому летом пригородные перевозки особенно востребованы. Ведь стоимость проезда на электричке более чем в два раза дешевле поездки по тому же маршруту на автобусе.