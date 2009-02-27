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В январе тюменские железнодорожники перевезли более 23 тысяч льготников

27 февраля 2009, 12:25
В январе текущего года на территории, обслуживаемой Тюменским отделением СвЖД, услугами железнодорожного транспорта воспользовались более 23 тысяч граждан, имеющих право на бесплатный и льготный проезд, среди которых 19,9 тысяч федеральных, и почти 3,4 тысячи региональных льготников.

Правительство Тюменской области ежегодно компенсирует Свердловской железной дороге — филиалу ОАО «РЖД» затраты на перевозку пассажиров, льготы которым предусмотрены законодательством Тюменской области, а также потери в доходах дороги от пригородных пассажирских перевозок. В 2009 году на эти цели из бюджета Тюменской области запланировано выделить более 100 миллионов рублей, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского отделения СвЖД.

Льготами в поездах пригородного сообщения на всей территории Российской федерации обладают 12 категорий граждан, включенных в федеральный регистр на получение государственной социальной поддержки и изъявивших желание пользоваться всем набором услуг или сохранивших транспортную составляющую социальной услуги.

Кроме того, по территории Тюменской области правом бесплатного или льготного проезда с 50% скидкой в поездах пригородного сообщения имеют возможность пользоваться еще четыре категории граждан: ветераны труда; лица, проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны; жертвы политических репрессий 1941—1945 годов и участники вооруженных конфликтов.

Пригородные пассажирские перевозки на территории юга Тюменской области имеют серьезное социальное значение. Большое количество пассажиров добирается на электричках в Тюмень на работу или учебу. Кроме того, многие пригородные маршруты проходят по территории, где расположены дачные кооперативы, поэтому летом пригородные перевозки особенно востребованы. Ведь стоимость проезда на электричке более чем в два раза дешевле поездки по тому же маршруту на автобусе.

#Новости#Льготники#Железные дороги#Ксения#Общество
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