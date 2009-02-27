В Тюмени состоялся круглый стол по вопросам платной медицины

Вадим Анатольевич, в свою очередь, обратил внимание участников на то, что Тюменский кардиоцентр – целиком и полностью государственная структура. В то же время пояснил, что в сложные для российской медицины времена кардиоцентр одним из первых начал оказывать платные медицинские услуги населению. Он рассказал, что первые попытки внедрения платных услуг в кардиоцентре предпринимались в 1988 году. Они оказывались на основе договоров с предприятиями, привлекались комсомольские организации в качестве посредников. К более активному продвижению платных услуг подтолкнул кризис 1998 года. И хотя в успех инициативы тогда мало кто верил, жизнь доказала обратное – люди готовы платить за квалифицированную, своевременную медицинскую помощь с высоким уровнем сервиса.