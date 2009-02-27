nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени состоялся круглый стол по вопросам платной медицины

27 февраля 2009, 16:51
Руководители многопрофильных и специализированных медицинских клиник, представители департамента здравоохранения и страховых компаний впервые собрались вместе, чтобы обсудить проблемы и перспективы, связанные с развитием частной медицины в Тюмени.

Эта тема стала особенно актуальной в связи с новыми рыночными условиями.

На встрече каждый из участников поделился опытом работы, рассказав о задачах и проблемах, которые сегодня стоят перед руководителями частных клиник. Стоит отметить, что участники круглого стола часто приводили в пример опыт Тюменского кардиоцентра и обращались к Вадиму Анатольевичу с просьбой рассказать о том, как удается добиться высоких результатов в оказании медицинской помощи.

Вадим Анатольевич, в свою очередь, обратил внимание участников на то, что Тюменский кардиоцентр – целиком и полностью государственная структура. В то же время пояснил, что в сложные для российской медицины времена кардиоцентр одним из первых начал оказывать платные медицинские услуги населению. Он рассказал, что первые попытки внедрения платных услуг в кардиоцентре предпринимались в 1988 году. Они оказывались на основе договоров с предприятиями, привлекались комсомольские организации в качестве посредников. К более активному продвижению платных услуг подтолкнул кризис 1998 года. И хотя в успех инициативы тогда мало кто верил, жизнь доказала обратное – люди готовы платить за квалифицированную, своевременную медицинскую помощь с высоким уровнем сервиса.

Также с докладом о государственной поддержке частного бизнеса в Тюмени выступил заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Гольцов Сергей Викторович, сообщает пресс-служба Тюменского Кардиологического центра.

Добавим, что на совещании поднимались такие вопросы, как страхование и частные клиники, введение дополнительных услуг, уровень спроса на платные медицинские услуги в Тюмени и другие.

#Новости#Медицина#Тюмень#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25