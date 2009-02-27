В Тюмени состоялся круглый стол по вопросам платной медицины

Эта тема стала особенно актуальной в связи с новыми рыночными условиями.
На встрече каждый из участников поделился опытом работы, рассказав о задачах и проблемах, которые сегодня стоят перед руководителями частных клиник. Стоит отметить, что участники круглого стола часто приводили в пример опыт Тюменского кардиоцентра и обращались к Вадиму Анатольевичу с просьбой рассказать о том, как удается добиться высоких результатов в оказании медицинской помощи.
Вадим Анатольевич, в свою очередь, обратил внимание участников на то, что Тюменский кардиоцентр – целиком и полностью государственная структура. В то же время пояснил, что в сложные для российской медицины времена кардиоцентр одним из первых начал оказывать платные медицинские услуги населению. Он рассказал, что первые попытки внедрения платных услуг в кардиоцентре предпринимались в 1988 году. Они оказывались на основе договоров с предприятиями, привлекались комсомольские организации в качестве посредников. К более активному продвижению платных услуг подтолкнул кризис 1998 года. И хотя в успех инициативы тогда мало кто верил, жизнь доказала обратное – люди готовы платить за квалифицированную, своевременную медицинскую помощь с высоким уровнем сервиса.
Также с докладом о государственной поддержке частного бизнеса в Тюмени выступил заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Гольцов Сергей Викторович, сообщает пресс-служба Тюменского Кардиологического центра.
Добавим, что на совещании поднимались такие вопросы, как страхование и частные клиники, введение дополнительных услуг, уровень спроса на платные медицинские услуги в Тюмени и другие.