Тюменцам следует обращать внимание на рекламу долевок

Такую позицию тюменской антимонопольной службы поддержал суд - сообщает пресс-служба Тюменского УФАС.
26 февраля 2009 года Федеральный Арбитражный суд Западно-Сибирского округа признал законным и обоснованным постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области о наложении штрафа на ООО «Сибирский ландшафт». В августе 2008 года компания была признана нарушившей часть 7 статьи 28 Федерального закона «О рекламе». Нарушение заключалось в том, что компания не указала в распространенной ей рекламе замкового комплекса «GREEN HOUSE» в газете «Квартирный вопрос» место и способ получения проектной документации. За это на компанию и был наложен штраф в размере 40 тысяч рублей.
В рекламе компания указала только ссылку на свой сайт, посчитав, что этим выполнила требования закона. Антимонопольная служба же настаивала на том, что ссылка на сайт не является прямым указанием на то, что проектная документация находится именно на сайте. Суды согласились с контролирующим органом.
Согласились суды и с тем, что такое нарушение закона в рекламе строящегося жилья не может быть признано малозначительным, так как сегодня жилищные проблемы решаются в рамках национального проекта. К данной рекламе предъявляются особые требования, в том числе, требование указания места и способа получения проектной документации. Введение в законодательство специальных условий для публикации рекламы, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, направлено на защиту граждан от вовлечения их в различные финансовые пирамиды в сфере недвижимости. Из проектной же декларации потенциальный дольщик может узнать все сведения о застройщике, информацию о размере кредиторской задолженности, и всю информацию об объекте.
Дополнительную информацию по делу можно получить в пресс-службе Тюменского УФАС России по телефону: 63-41-67.