Тюменцам следует обращать внимание на рекламу долевок

Согласились суды и с тем, что такое нарушение закона в рекламе строящегося жилья не может быть признано малозначительным, так как сегодня жилищные проблемы решаются в рамках национального проекта. К данной рекламе предъявляются особые требования, в том числе, требование указания места и способа получения проектной документации. Введение в законодательство специальных условий для публикации рекламы, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, направлено на защиту граждан от вовлечения их в различные финансовые пирамиды в сфере недвижимости. Из проектной же декларации потенциальный дольщик может узнать все сведения о застройщике, информацию о размере кредиторской задолженности, и всю информацию об объекте.