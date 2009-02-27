Тюменских застройщиков пока не привлекают территории ветхих домов

Изменить жизнь к лучшему для жильцов обветшалых развалюх, по мнению городских депутатов, поможет появление застройщиков. Они должны возвести новые дома, и здешних жителей в накладе не оставить. Но это в идеале. Хотя кризис и вносит свои коррективы, первая ласточка уже прилетела.