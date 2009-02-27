Тюменских застройщиков пока не привлекают территории ветхих домов

В списке муниципальной программы по сносу многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях Тюмени находится сейчас около 200 объектов. Улицы Солнечная, Парковая, Новая, Камышинская. Названия красивые, а так все по-старому.
Изменить жизнь к лучшему для жильцов обветшалых развалюх, по мнению городских депутатов, поможет появление застройщиков. Они должны возвести новые дома, и здешних жителей в накладе не оставить. Но это в идеале. Хотя кризис и вносит свои коррективы, первая ласточка уже прилетела.
«Из всех участков этой программы, а это 212 домов, лишь по одному в поселке Антипино идет активная работа. Там проведен конкурс, есть застройщик и оформляется вся необходимая документация», - отметил депутат гордумы Николай Романов.