Тюменские спасатели готовятся к паводку

В период прохождения половодья должно быть организовано круглосуточное дежурство членов противопаводковых комиссий, а также информирование населения о паводковой обстановке. Чтобы люди знали как вести себя в случае подтопления, им нужно разъяснить правила, вручить памятки и листовки. Должны быть готовы пункты временного размещения граждан, места размещения скота и материальных ценностей. И конечно, особый контроль следует установить за «заторными участками», и обеспечению своевременного проезда взрывных команд к местам подрыва льда.