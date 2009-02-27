Тюменские спасатели готовятся к паводку

Начальник отдела мониторинга и прогнозирования Главного управления МЧС России по Тюменской области Владислав Скориков утверждает, что во многом итоги пропуска весеннего половодья зависят от полноты и результативности проведенных превентивных мероприятий. Поэтому уже сегодня необходимо привести в готовность силы и средства территориальной подсистемы РСЧС к осуществлению безаварийного пропуска паводковых вод на территории области.
Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует главам муниципальных районов и городских округов в обязательном порядке рассмотреть на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, противопаводковых комиссиях муниципальных образований вопросов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. Обязателен мониторинг ледовой и паводковой обстановки в районах возможного подтопления.
Уже сегодня следует откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнением, планы эвакуации и жизнеобеспечения населения. Обследовать и организовать защиту гидротехнических сооружений, уделить пристальное внимание усилению дамб, линий электроснабжения и связи, дорог, мостов, закрытых водоемов.
В числе неотложных мероприятий организация радиосвязи с населенными пунктами, попадающими в зоны затопления, создание резервов материальных и финансовых ресурсов, комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба МЧС РФ по Тюменской области.
В период прохождения половодья должно быть организовано круглосуточное дежурство членов противопаводковых комиссий, а также информирование населения о паводковой обстановке. Чтобы люди знали как вести себя в случае подтопления, им нужно разъяснить правила, вручить памятки и листовки. Должны быть готовы пункты временного размещения граждан, места размещения скота и материальных ценностей. И конечно, особый контроль следует установить за «заторными участками», и обеспечению своевременного проезда взрывных команд к местам подрыва льда.