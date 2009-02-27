Тюменские биатлонисты помогли сборной выиграть золото

На третьем этапе блеснул скоростью другой сибиряк Сергей Баландин. Представитель областного Центра спортивной подготовки и студент Тюменского госуниверситета на дистанции 7,5 км создал для команды комфортное преимущество. Ближайшие конкуренты уступали ему больше минуты. На четвёртом этапе выступал сургутянин Алексей Трусов, который также блестяще провёл гонку.