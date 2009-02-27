Тюменские биатлонисты помогли сборной выиграть золото

За сборную России выступали три стреляющих лыжника Тюменской области. Сначала дистанции 6 км преодолевали женщины. Стартовый этап отлично провела Анна Кунаева из Удмуртии. Она передала эстафету курсанту Тюменского юридического института Ирине Максимовой, опережая ближайшую соперницу на 12 секунд, сообщает АСН «Тюменская арена».
На третьем этапе блеснул скоростью другой сибиряк Сергей Баландин. Представитель областного Центра спортивной подготовки и студент Тюменского госуниверситета на дистанции 7,5 км создал для команды комфортное преимущество. Ближайшие конкуренты уступали ему больше минуты. На четвёртом этапе выступал сургутянин Алексей Трусов, который также блестяще провёл гонку.
Вторыми финишировали французские студенты. Третьими стали украинцы.
В субботу биатлонная программа Универсиады завершится гонками с общего старта.