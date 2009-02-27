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Тюмень - Германия: кризис сотрудничеству не помеха

27 февраля 2009, 11:33
Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Рената Шимкорайт впервые побывала с визитом в Тюмени.
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Тюмень

– Мы не должны позволять кризису подавлять нас и тем самым уменьшать наши контакты, и мы не будем этого делать, – сказала генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Рената Шимкорайт, побывавшая вчера с визитом в Тюмени. – Я считаю, как государству, так городу и отдельным предприятиям нужно просто поразмыслить над тем, как дальше вести работу и с мужеством продолжать ее.

Госпожа Шимкорайт объяснила, что Тюменская область входит в ее консульский округ, и представляет большой интерес для культурного и экономического сотрудничества между нашими странами. Генеральный консул сказала, что немецкие компании, уже работающие в нашей области и еще только планирующие вложить инвестиции в местное производство отмечают поддержку новых проектов со стороны правительства области и администрации города.

Наиболее перспективными для инвестирования Рената Шимкорайт назвала нефтегазовый сектор, а также переработку сельхозпродуктов, пищевую индустрию и деревообработку.

Она отметила, что результатом ее визита может стать приезд экономической делегации в Тюменскую область, с целью подписания новых долгосрочных контрактов.

#Новости#Тюмень#Экономическая политика#Германия#Ксения#Экономика
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