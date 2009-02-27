Студенты-политологи посетили Избирательную комиссию Тюменской области

Председатель Избирательной комиссии И.Н. Халин выступил перед студентами, разъяснив порядок формирования комиссии, указав основные направления ее деятельности в период подготовки и проведения выборов различного уровня.
Секретарь Избирательной комиссии Тюменской области А.С. Николаев продемонстрировал студентам компьютерную игру, связанную с подготовкой и проведением выборов с древнейших времен до настоящего времени.
Во время дискуссии присутствующим были даны подробные ответы на поступившие вопросы, сообщается на официальном сайте областного избиркома.
Для присутствующих была организована экскурсия по помещениям, в которых располагается Избирательная комиссия Тюменской области, с посещением служебных кабинетов информационного центра и председателя Избирательной комиссии Тюменской области.
Всем молодым избирателям были вручены сувениры с символикой Избирательной комиссии Тюменской области и печатная продукция комиссии. Такой «день открытых дверей» состоялся в рамках реализации комплекса мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя в Тюменской области.
По окончании встречи И.Н. Халин предложил присутствующим студентам по всем возникающим вопросам, связанным с написанием учебных и научных работ по избирательному праву, обращаться как в территориальные избирательные комиссии, так и в облизбирком.