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Студенты-политологи посетили Избирательную комиссию Тюменской области

27 февраля 2009, 16:39
25 февраля 2009 года Избирательную комиссию Тюменской области с ознакомительным визитом посетили студенты-политологи Института истории и политических наук Тюменского государственного университета.

Председатель Избирательной комиссии И.Н. Халин выступил перед студентами, разъяснив порядок формирования комиссии, указав основные направления ее деятельности в период подготовки и проведения выборов различного уровня.

Секретарь Избирательной комиссии Тюменской области А.С. Николаев продемонстрировал студентам компьютерную игру, связанную с подготовкой и проведением выборов с древнейших времен до настоящего времени.

Во время дискуссии присутствующим были даны подробные ответы на поступившие вопросы, сообщается на официальном сайте областного избиркома.

Для присутствующих была организована экскурсия по помещениям, в которых располагается Избирательная комиссия Тюменской области, с посещением служебных кабинетов информационного центра и председателя Избирательной комиссии Тюменской области.

Всем молодым избирателям были вручены сувениры с символикой Избирательной комиссии Тюменской области и печатная продукция комиссии. Такой «день открытых дверей» состоялся в рамках реализации комплекса мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя в Тюменской области.

По окончании встречи И.Н. Халин предложил присутствующим студентам по всем возникающим вопросам, связанным с написанием учебных и научных работ по избирательному праву, обращаться как в территориальные избирательные комиссии, так и в облизбирком.

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