Сегодня хорошая погода - к морозам

Мужья готовят для жен натуральное пиво: берут воду из семи святых источников, смешивают ее с местной водой и в золотой ступе толкут эту соборную воду серебряным пестом. Такое Пиво, поддерживающее здравие, жены относят повитухам с пожеланием многих лет, в благодарность за то, что они дали возможность войти в Мир Людей новым светлым Душам.