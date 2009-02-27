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Сегодня хорошая погода - к морозам

27 февраля 2009, 12:27
"Снег оседает - поля утучняет",- говорили о дне 27 февраля крестьяне. Песенка синицы протяжная: "Синь кафтан! Синь кафтан!" – на дворе Кирилл Указник. Примечали: На Кирилла хорошая погода - к морозам.

А еще этот день называли Бабьи взбрыксы. В этот день повитухи принимают с гостинцами Женщин, у которых они принимали Роды.

Мужья готовят для жен натуральное пиво: берут воду из семи святых источников, смешивают ее с местной водой и в золотой ступе толкут эту соборную воду серебряным пестом. Такое Пиво, поддерживающее здравие, жены относят повитухам с пожеланием многих лет, в благодарность за то, что они дали возможность войти в Мир Людей новым светлым Душам.

В этот день Православная церковь почитает равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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