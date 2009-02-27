Сегодня хорошая погода - к морозам

А еще этот день называли Бабьи взбрыксы. В этот день повитухи принимают с гостинцами Женщин, у которых они принимали Роды.
Мужья готовят для жен натуральное пиво: берут воду из семи святых источников, смешивают ее с местной водой и в золотой ступе толкут эту соборную воду серебряным пестом. Такое Пиво, поддерживающее здравие, жены относят повитухам с пожеланием многих лет, в благодарность за то, что они дали возможность войти в Мир Людей новым светлым Душам.
В этот день Православная церковь почитает равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.