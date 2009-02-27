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Пользователи обнаружили в Windows 7 две тысячи ошибок

27 февраля 2009, 18:48
Корпорация Microsoft пообещала исправить в новой операционной системе Windows 7 свыше двух тысяч ошибок, обнаруженных пользователями в ходе бета-тестирования, пишет Daily Tech.

В пиковую неделю бета-тестирования Microsoft получала от тестеров по одному сообщению об ошибке каждые пятнадцать секунд. Всего за время бета-тестирования было получено свыше 500 тысяч сообщений об ошибках, что соответствует пятистам сообщениям на каждого разработчика.

Кроме того, в ходе тестирования Microsoft записала данные об установке 10 миллионов устройств с использованием 2,8 миллиона их уникальных идентификаторов. Свыше 75 процентов устройств работало нормально с поставляемыми вместе с операционной системой драйверами. Остальные начинали работать либо после соединения с сервисом обновлений Windows Update, либо после скачивания драйверов с сайта производителя.

Windows 7 призвана стать преемницей Windows Vista. Точный срок выхода операционной системы неизвестен, однако аналитики и участники рынка ожидают, что она появится либо в конце 2009, либо в начале 2010 года.

#Новости#Microsoft#Таня#Общество
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