Пользователи обнаружили в Windows 7 две тысячи ошибок

В пиковую неделю бета-тестирования Microsoft получала от тестеров по одному сообщению об ошибке каждые пятнадцать секунд. Всего за время бета-тестирования было получено свыше 500 тысяч сообщений об ошибках, что соответствует пятистам сообщениям на каждого разработчика.