Походка древних людей оказалась похожа на современную

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте университета, а соответствующая статья появилась в журнале Science.
В рамках исследования ученые провели анализ окаменелых следов ступней, обнаруженных в северной Кении во время серии экспедиций в период между 2006 и 2008 годами. Сначала исследователи построили подробную трехмерную модель отпечатков. Затем, используя компьютерное моделирование, ученые попытались восстановить механизм передвижения древних предков людей.
Исследователям удалось установить, что при походке эти существа отталкивались от земли большим пальцем. Подобным образом ходят современные люди.
Кроме этого ученые установили, что оставившие следы существа имели строение ступней, напоминающее строение ступней современного человека. В частности, большой палец на ноге у них располагался параллельно остальным (у обезьян большой палец на ноге достаточно обособлен). Стопы древних существ имели продольную арку, напоминающую арку стопы современного человека.
Учитывая особенности строения, а также возраст обнаруженных следов, ученые пришли к выводу, что отпечатки были оставлены Homo ergaster.
Данные следы не являются самыми старыми из известных следов человеческих предков. В 1978 году в Танзании были обнаружены отпечатки ног Australopithecus afarensis. Их возраст составил около 3,6 миллионов лет.