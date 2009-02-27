Общественная палата оценила родительский потенциал россиян

Однако куда больший урон наносят аборты - по этому показателю Россия уже сравнялась с развивающимися странами. В нынешнем году проблема обещает перерасти в национальную: такого наплыва женщин, решившихся на прерывание беременности, врачи не припомнят со времен дефолта 1998 года. По различным прогнозам, в следующем году в России родится на 100--200 тыс. детей меньше, чем в нынешнем. Эксперты Центра экологии и демографии человека прогнозируют, что уровень рождаемости начнет падать уже через семь-восемь лет, а компенсировать это снижение удастся не раньше, чем через 7--10 лет.