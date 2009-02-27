Общественная палата оценила родительский потенциал россиян

Исходные условия по репродуктивному здоровью россиян сегодня весьма плачевны: количество абсолютно здоровых граждан репродуктивного возраста за последние 10 лет сократилось с 28,6 до 6,3%. Если в возрасте до 1 года урологические проблемы имеют 10--15% детей, то среди подростков количество патологий репродуктивной системы увеличивается на порядок - отклонения наблюдаются у 80% девочек и 40% мальчиков.
Однако куда больший урон наносят аборты - по этому показателю Россия уже сравнялась с развивающимися странами. В нынешнем году проблема обещает перерасти в национальную: такого наплыва женщин, решившихся на прерывание беременности, врачи не припомнят со времен дефолта 1998 года. По различным прогнозам, в следующем году в России родится на 100--200 тыс. детей меньше, чем в нынешнем. Эксперты Центра экологии и демографии человека прогнозируют, что уровень рождаемости начнет падать уже через семь-восемь лет, а компенсировать это снижение удастся не раньше, чем через 7--10 лет.
Еще два года назад, когда действовала госпрограмма по планированию семьи и была создана инфраструктура центров планирования семьи, система профилактики абортов давала свои результаты. Сегодня программы нет, а центров планирования почти не осталось: те из них, что еще существуют, решением Минздравсоцразвития расформировываются, тогда как тысячи частных медцентров по всей стране продолжают зарабатывать в частности на абортах. По неофициальным данным Российской ассоциации репродукции человека, только в Москве действует более 800 таких клиник.
Медицинский директор Международного центра репродуктивной медицины в Санкт-Петербурге Владислав Корсак рассказал, что сегодня лечебно-профилактические учреждения, практикующие технологии вспомогательной репродукции (например, экстракорпоральное оплодотворение) на 75% представлены частными медцентрами, которые в год проводят больше 20 тыс. подобных процедур. При этом, по его словам, эффективность наступления беременности после них составляет в среднем 30%.
Кстати, отношение специалистов к подобным репродуктивным технологиям неоднозначно. Например, директор Научного центра здоровья детей РАМН академик Александр Баранов заявил, что настроен по отношению к дополнительным репродуктивным технологиям критично: он считает, что «до 70--80% детей, рожденных таким путем, имеют патологии в здоровье, а государственные ресурсы должны быть перенаправлены на профилактику репродуктивного здоровья, сокращение абортов и педиатрию».
Председатель комиссии Общественной палаты по здравоохранению, педиатр Леонид Рошаль отметил недостаточность государственного финансирования в сфере профилактики репродуктивного здоровья населения. Он также отметил серьезное несовершенство действующего законодательства в данной области, оценив законодательные инициативы и реальные, а не декларативные действия как «ничтожные».