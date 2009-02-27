Общение с бабушками и дедушками прививает детям социальные навыки

Как было замечено, чем дольше дети общались со своими бабушками и дедушками, тем стабильнее было их эмоциональное состояние, и тем меньше проявлялись признаки гиперактивности. Кроме того, разговоры с близкими о школьных мероприятиях, о личной жизни и советы от них ассоциировались с большим количеством часов, которые школьники проводили со своими сверстниками. Самое позитивное влияние от общения с бабушками и дедушками испытывали дети с одним родителем или из приёмных семей. Эксперты зафиксировали, что дети, как правило, ближе к родителям по материнской линии, чем по отцовской.