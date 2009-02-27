Общение с бабушками и дедушками прививает детям социальные навыки

, утверждают психологи The Hebrew University (Иерусалим, Израиль). Дедушки и бабушки могут стать источником доверия и эмоционального комфорта для детей и подростков, особенно для тех, чьи родители разведены или живут отдельно друг от друга.
Такие родственники играют важную роль в поддержании семейных отношений в условиях трудностей и положительно влияют на психическое развитие детей, считают специалисты. Исследователи сделали такой вывод после опроса свыше 1,5 тыс. учеников из более тысячи школ от 11 до 16 лет, 66% которых проживали со своими родителями, 18% - с одним родителем, а 15% - с приёмными родителями.
Как было замечено, чем дольше дети общались со своими бабушками и дедушками, тем стабильнее было их эмоциональное состояние, и тем меньше проявлялись признаки гиперактивности. Кроме того, разговоры с близкими о школьных мероприятиях, о личной жизни и советы от них ассоциировались с большим количеством часов, которые школьники проводили со своими сверстниками. Самое позитивное влияние от общения с бабушками и дедушками испытывали дети с одним родителем или из приёмных семей. Эксперты зафиксировали, что дети, как правило, ближе к родителям по материнской линии, чем по отцовской.