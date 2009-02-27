Март встретит тюменцев по-весеннему теплой погодой

Синоптики обещают, что температура воздуха будет напоминать о зиме лишь в ночные часы: -13-18, местами до -23. Однако, уже днем столбики термометров могут повышаться до -3-5 градусов. Однако, как отметила начальник отдела прогнозов Тюменского Гидрометцентра Елена Шарун, о настоящей весне говорить еще слишком рано.
«Не следует забывать, что в Западной Сибири март считается все-таки зимним месяцем. Как правило, в течение него несколько раз еще бывают приличные заморозки», - подчеркнула метеоролог.
По прогнозам, 3 марта на юге области придет северный циклон, который принесет снег, метели и западный ветер. Однако, температурный фон существенно не изменится: ночью -14-19, днем -5-10.
В автономных округах приближение весны ещё мало заметно. Зима чувствует себя здесь полноправной хозяйкой. По данным синоптиков, на Ямале погода не устойчивая, в течение ближайших дней столбики термометров там могут опуститься ниже 30-градусной отметки. Однако в выходные дни на юге Ямало-Ненецкого автономного округа температура ночью еще -20-25, днем -15-20.
На территории Югры будет чуть теплее. В ближайшие дни местами пройдет небольшой кратковременный снег. Температура в ночные часы -13-18 градусов, при прояснении до -25, днем -9-15.