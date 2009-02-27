Март встретит тюменцев по-весеннему теплой погодой

Синоптики обещают, что температура воздуха будет напоминать о зиме лишь в ночные часы: -13-18, местами до -23. Однако, уже днем столбики термометров могут повышаться до -3-5 градусов. Однако, как отметила начальник отдела прогнозов Тюменского Гидрометцентра Елена Шарун, о настоящей весне говорить еще слишком рано.