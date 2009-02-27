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Курс рубля вырос до десятидневного максимума

27 февраля 2009, 13:24
Курс рубля вырос к доллару и евро в первые полчаса торгов 27 февраля на ММВБ. В итоге бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) подешевела до 40,03 рубля, что является минимумом за последние 10 дней.

26 февраля корзина торговалась в диапазоне 40,15-40,2 рубля.

К 10:35 по московскому времени средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 19 копеек до 45,3866 рубля. Курс доллара практически не изменился по сравнению с закрытием торгов 26 августа, оставшись на уровне 35,69 рубля.

Банк России установил курс на 27 февраля в размере 35,7223 рубля - на 2 копейки ниже предыдущего показателя. При этом евро подешевел на 54 копейки до отметки 45,42 рубля.

Доллар на мировом рынке последние дни дорожает относительно евро, что связано с беспокойством инвесторов относительно состояния экономики ЕС. Утром 27 февраля доллар торговался на отметке 1,267 евро.

#Новости#Деньги#Экономическая политика#Ксения#Экономика
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