Курс рубля вырос до десятидневного максимума

Курс рубля вырос к доллару и евро в первые полчаса торгов 27 февраля на ММВБ. В итоге бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) подешевела до 40,03 рубля, что является минимумом за последние 10 дней.