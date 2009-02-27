Коренных малочисленных народов севера кризис не коснется

Вместе с тем, если подсчитать совокупные выплаты из областного бюджета в виде материальной помощи, компенсаций и социальных пособий, а также средства, выделяемые на приобретение орудий труда, ремонт жилья и прочие нужды, на каждого коренного жителя Увата в год приходится не менее 100 тысяч рублей. Если прибавить сюда не учитываемые доходы от реализации продукции традиционных промыслов – рыбы, дичи, пушнины, дикоросов – то, в общем-то, получается, люди неплохо живут.