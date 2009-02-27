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Коренных малочисленных народов севера кризис не коснется

27 февраля 2009, 14:20
В этом году бюджет области «похудел», но на программах поддержки коренных малочисленных народов Севера это никак не отразилось.
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Югра

Вчера на заседании совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера помощник полпреда президента в УрФО Владимир Ульянов привел цифры: всего на территории Уральского федерального округа проживает 66 тысяч ханты, манси, эвенков и селькупов. Большая часть из них – 56 тысяч человек – живут на Ямале и в Югре. Владимир Ильич отметил, что пусть незначительно, но число представителей этих национальностей в нашем федеральном округе увеличивается.

– На юге Тюменской области – в Уватском районе – компактно проживают 87 представителей коренных народов, – сказал заместитель губернатора Тюменской области Сергей Сарычев, – пусть это не так много, как у соседей, но все они получают поддержку из областного бюджета. Сергей Михайлович подчеркнул, что с 2005 года из федерального бюджета на эти программы область денег не получает, обходится собственными средствами.

Глава Уватского района в свою очередь упомянул о низком уровне официальной зарплаты коренного населения – 809 рублей в месяц. О трудностях, связанных с обучением детей ханты, манси и эвенков – на юге области нет национальных школ, приходится отвозить их в интернаты в Югру. Есть проблемы с медицинским обеспечением, связанные с отдаленностью проживания этих семей.

Вместе с тем, если подсчитать совокупные выплаты из областного бюджета в виде материальной помощи, компенсаций и социальных пособий, а также средства, выделяемые на приобретение орудий труда, ремонт жилья и прочие нужды, на каждого коренного жителя Увата в год приходится не менее 100 тысяч рублей. Если прибавить сюда не учитываемые доходы от реализации продукции традиционных промыслов – рыбы, дичи, пушнины, дикоросов – то, в общем-то, получается, люди неплохо живут.

Участники совещания подчеркнули, что главное, в условиях кризиса не допустить роста безработицы среди коренных малочисленных народов и соблюдать их права на территориях традиционного хозяйствования при реализации нефтегазовых проектов.

#Новости#Югра#Ямал#Ксения#Экономика
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