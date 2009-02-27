Геологи и геофизики встретятся на конференции в Тюмени

Председателем международного организационного комитета конференции является губернатор Владимир Якушев. Оргкомитет при участии трех профессиональных обществ, объединяющих геологов и геофизиков многих стран, подготовил интересную научную программу, включающую более 100 докладов. Для участия в работе конференции и выставки зарегистрировались специалисты из 115 ведущих бюджетных и коммерческих организаций нефтегазовой отрасли и инженерной геофизики из России, Франции, Великобритании, Ирана, Норвегии, Швейцарии и других стран.