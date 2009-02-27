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Геологи и геофизики встретятся на конференции в Тюмени

27 февраля 2009, 16:29
2 марта 2009 года в Тюмени откроется Международная научно-практическая геолого-геофизическая конференция и выставка «Тюмень-2009. К эффективности через сотрудничество!»
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Тюмень

2 марта 2009 года в Тюмени откроется Международная научно-практическая геолого-геофизическая конференция и выставка «Тюмень-2009. К эффективности через сотрудничество!». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

До 5 марта конференция будет проходить в Тюменском технопарке «Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа».

Председателем международного организационного комитета конференции является губернатор Владимир Якушев. Оргкомитет при участии трех профессиональных обществ, объединяющих геологов и геофизиков многих стран, подготовил интересную научную программу, включающую более 100 докладов. Для участия в работе конференции и выставки зарегистрировались специалисты из 115 ведущих бюджетных и коммерческих организаций нефтегазовой отрасли и инженерной геофизики из России, Франции, Великобритании, Ирана, Норвегии, Швейцарии и других стран.

2 марта, в день открытия конференции, состоится четырехчасовая лекция Паскаля Бретона, специалиста международного французского концерна «Total», на тему «Вклад сейсморазведки в моделирование коллектора: надежды и реальность». Лекция организована на коммерческой основе и пройдет на английском языке, но студенты тюменских вузов смогут послушать доклад высококлассного специалиста бесплатно.

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