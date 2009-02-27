"ГАЗ" увеличит выпуск автомобилей в два раза

План на март составляет 5100 машин (в основном, "ГАЗелей"), тогда как за первые два месяца 2009 года объемы производства составили 2500 и 1200 автомобилей соответственно. Однако, по мнению экспертов, цифра в 5000 машин - это все равно почти в два раза меньше традиционных объемов производства "ГАЗа", когда в месяц выпускалось до 12 тысяч автомобилей.