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"ГАЗ" увеличит выпуск автомобилей в два раза

27 февраля 2009, 13:34
В марте текущего года Горьковский автозавод намеревается выпустить вдвое больше автомобилей, чем было произведено в сумме в январе и феврале.

План на март составляет 5100 машин (в основном, "ГАЗелей"), тогда как за первые два месяца 2009 года объемы производства составили 2500 и 1200 автомобилей соответственно. Однако, по мнению экспертов, цифра в 5000 машин - это все равно почти в два раза меньше традиционных объемов производства "ГАЗа", когда в месяц выпускалось до 12 тысяч автомобилей.

Напомним, что в четверг "ГАЗ" вновь ушел на каникулы - остановка производства продлится до 10 марта. За это время на предприятии будет отремонтировано и модернизировано оборудование, а процесс штамповки и сварки кузовов доработают для использования более экономного раскроя металла. Остановка конвейера затронет только коммерческие автомобили, а седаны Volga Siber сейчас по-прежнему выпускаются в зависимости от наличия заказов.

Между тем, дилеры сообщают об увеличении спроса на продукцию автозавода - по сравнению с январем продажи "ГАЗелей" выросли в полтора-два раза. Московские дилеры отмечают даже "легкий дефицит" некоторых комплектаций "ГАЗелей". Однако объемы продаж пока все равно существенно (примерно на треть) меньше, чем в прошлом году.

#Новости#Автомобили#Транспорт#Ксения#Общество
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