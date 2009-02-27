"Формула-1" возвращается на канал "Спорт" с комментариями Попова

Как сообщили в пресс-службе канала, в стартующем в конце марта юбилейном 60-м сезоне "королевских гонок" "Спорт" планирует показать в прямом эфире с последующим повтором в записи квалификацию и гонку каждого из 17 Гран-при. Также в прямом эфире все этапы чемпионата будет транслировать в Интернете официальный сайт телеканала.
Комментировать автогонки будет, как и прежде, "российский голос "Формулы-1" Алексей Попов. Кроме того, в среду после гоночного уик-энда в эфир будет выходить специальная программа, в которой Попов представит наиболее яркие моменты Гран-при, ответит на звонки зрителей, расскажет о личных встречах с пилотами мирового класса. В эфир выйдет 18 программ, включая программу-превью, которая запланирована на 25 марта.
Первая квалификация "Формулы-1" сезона-2009 будет показана 28 марта, а днем позже пройдет Гран-при Австралии. Начало трансляции квалификации по московскому времени – 8:55, гонки – 9:45.