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"Формула-1" возвращается на канал "Спорт" с комментариями Попова

27 февраля 2009, 09:45
Телеканал "Спорт" приобрел на ближайшие два года права на трансляцию в России чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Как сообщили в пресс-службе канала, в стартующем в конце марта юбилейном 60-м сезоне "королевских гонок" "Спорт" планирует показать в прямом эфире с последующим повтором в записи квалификацию и гонку каждого из 17 Гран-при. Также в прямом эфире все этапы чемпионата будет транслировать в Интернете официальный сайт телеканала.

Комментировать автогонки будет, как и прежде, "российский голос "Формулы-1" Алексей Попов. Кроме того, в среду после гоночного уик-энда в эфир будет выходить специальная программа, в которой Попов представит наиболее яркие моменты Гран-при, ответит на звонки зрителей, расскажет о личных встречах с пилотами мирового класса. В эфир выйдет 18 программ, включая программу-превью, которая запланирована на 25 марта.

Первая квалификация "Формулы-1" сезона-2009 будет показана 28 марта, а днем позже пройдет Гран-при Австралии. Начало трансляции квалификации по московскому времени – 8:55, гонки – 9:45.

#Новости#ТВ#Формула-1#Транспорт#Ксения#Общество
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