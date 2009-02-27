Экономический кризис откорректировал работу тюменской милиции

В декабре прошлого года в ГУВД по Тюменской области совместно с УФМС России по Тюменской области создан Ситуационный центр по мониторингу за состоянием дел в социальных сферах и сфере миграции на территории области.
Заседания Ситуационного центра, который возглавляет первый заместитель начальника ГУВД генерал-майор милиции Сергей Сидаш, проходят еженедельно, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГУВД по Тюменской области. В настоящее время на территории области наиболее уязвимыми социальными сферами являются: долевое строительство жилья, проблемы образования, ЖКХ, трудовой миграции, повышение уровня безработицы и задолженности по выплате заработной платы.
Негативный настрой населения может быть использован для достижения узких политических и корыстных целей экстремистскими организациями, в том числе маскирующимися под политические и общественные движения, а также криминалитетом. Поэтому в целях контроля за развитием ситуации и реализации мер обеспечения правопорядка, недопущения осложнения оперативной обстановки вследствие кризисных проявлений в социально-экономической сфере, руководителем Ситуационного центра еженедельно конкретизируются задачи для подразделений органов внутренних дел области.
Так, на заседании центра, состоявшимся 26 февраля, особое внимание было уделено информации о следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых в связи с возбуждением уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) в отношении руководителей одного из тюменских ООО, занимающегося долевым строительством жилья.
Одной из задач центра является незамедлительное информирование об изменениях обстановки и принимаемых мерах реагирования Ситуационного центра МВД России, куда стекается информация из 120 региональных центров.
В составе Ситуационного центра ГУВД по Тюменской области создана рабочая группа, которая анализирует всю информацию, в том числе поступающую на электронный ящик доверия ГУВД [email protected]