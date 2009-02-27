Экономический кризис откорректировал работу тюменской милиции

Негативный настрой населения может быть использован для достижения узких политических и корыстных целей экстремистскими организациями, в том числе маскирующимися под политические и общественные движения, а также криминалитетом. Поэтому в целях контроля за развитием ситуации и реализации мер обеспечения правопорядка, недопущения осложнения оперативной обстановки вследствие кризисных проявлений в социально-экономической сфере, руководителем Ситуационного центра еженедельно конкретизируются задачи для подразделений органов внутренних дел области.