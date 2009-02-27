ДТП – проблема каждого тюменца

За последние 5 лет на дорогах Тюменской области погибли 1 900 человек, с начала года – более 20-ти. Об этом заявила пресс-секретарь ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова в рамках круглого стола с представителями общественных организаций и журналистами. «Парадокс. В нашей области практически самые безопасные дороги. В общероссийском рейтинге за последнее время мы не опускались ниже 2-3 места. При этом мы занимаем одно из первых мест по числу ДТП на 10 тысяч населения».