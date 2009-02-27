ДТП – проблема каждого тюменца

За последние 5 лет на дорогах Тюменской области погибли 1 900 человек, с начала года – более 20-ти. Об этом заявила пресс-секретарь ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова в рамках круглого стола с представителями общественных организаций и журналистами. «Парадокс. В нашей области практически самые безопасные дороги. В общероссийском рейтинге за последнее время мы не опускались ниже 2-3 места. При этом мы занимаем одно из первых мест по числу ДТП на 10 тысяч населения».
Среди причин ДТП наиболее распространены не дорожные условия, а нарушения со стороны водителей. С начала года были выявлены 92 тыс. нарушений ПДД, отстранены от права управления автомобилем более 2 тыс. пьяных водителей. Каждая десятая дорожная авария происходит по вине нетрезвого водителя, каждая шестая – из-за неопытного и каждое шестое – с участием ребенка. Причем, дети не виноваты в двадцати случаях из ста.
Обычно задумываться о своем поведении на дороге люди начинают, только когда несчастье приключается с его знакомыми или родными. Очевидно, что это несколько неправильно. Заместитель председателя областной Думы Геннадий Корепанов призвал тюменцев задуматься о проблеме уже сейчас.
По его словам, со стороны власти работа уже ведется. Пересматривается система подготовки водителей, готовится программа по обучению правилам дорожного движения всех школьников, готовится областная акция «Я за безопасные дороги», готовятся новые парковочные места в центре города. Так, в планах есть строительство подземной парковки возле здания арбитражного суда и правительства области.
Однако все это будет неэффективно, если тюменские водители не начнут уважать других участников движения. Пока у нас будет нормой ездить пьяным и не пропускать «Скорую помощь», люди так и будут гибнуть.