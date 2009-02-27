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Древняя рыба помогла уточнить время появления секса

27 февраля 2009, 09:16
Австралийские палеонтологи обнаружили внутри останков древней рыбы возрастом 380 миллионов лет окаменевший эмбрион. Эта находка подтвердила, что живорождение и внутреннее оплодотворение появились в эволюции гораздо раньше, чем считается в настоящее время.

Статья с описанием останков опубликована в журнале Nature. Основные выводы приведены на портале Nature News.

Исследователи изучали останки панцирной рыбы Incisoscutum ritchiei, хранившиеся в лондонском Музее естественной истории с 1980-х годов. Панцирные рыбы, или плакодермы, обитали на Земле в палеозойскую эру. Для того чтобы отделить окаменевшие кости от породы, ученые выдерживали останки в кислоте. После обработки они обнаружили, что кости I. ritchiei перемешаны с костями более мелкой рыбы. До недавнего времени считалось, что небольшие кости являются останками последнего обеда I. ritchiei. Авторы нового исследования показали, что кости принадлежат эмбриону того же вида.

Дополнительным доводом в пользу этого утверждения ученые называют необычную форму брюшного плавника других образцов I. ritchiei. Авторы считают, что плавник превратился в птеригоподий - орган, с помощью которого самец вводил в клоаку самки свои половые клетки.

Это открытие подтверждает результаты, полученные той же группой ученых ранее. В мае 2008 года в журнале Nature появилась статья, в которой палеонтологи описали эмбрион, находящийся внутри ископаемого скелета панцирной рыбы другого вида - Materpiscis attenboroughi.

До выхода этих работ считалось, что животные, способные к внутреннему оплодотворению и живорождению, появились около 250-140 миллионов лет назад. Внутреннее оплодотворение считается эволюционно более "продвинутым", чем внешнее (в случае внешнего оплодотворения женские и мужские половые клетки сливаются вне тела самки). Однако работы австралийских палеонтологов доказывают, что внутреннее оплодотворение возникло ненамного позже внешнего и ученым необходимо пересмотреть точку зрения на эволюцию размножения.

#Новости#Ученые#Таня#Общество
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