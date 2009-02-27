Древняя рыба помогла уточнить время появления секса

Исследователи изучали останки панцирной рыбы Incisoscutum ritchiei, хранившиеся в лондонском Музее естественной истории с 1980-х годов. Панцирные рыбы, или плакодермы, обитали на Земле в палеозойскую эру. Для того чтобы отделить окаменевшие кости от породы, ученые выдерживали останки в кислоте. После обработки они обнаружили, что кости I. ritchiei перемешаны с костями более мелкой рыбы. До недавнего времени считалось, что небольшие кости являются останками последнего обеда I. ritchiei. Авторы нового исследования показали, что кости принадлежат эмбриону того же вида.