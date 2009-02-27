Число россиян, уверенных, что Путин главнее Медведева, за год удвоилось

Медведев оказался менее влиятельным, чем ожидали граждане. Только 12% респондентов сказали, что в его руках сосредоточена реальная власть, хотя год назад 23% ждали, что после ухода Путина центр власти останется в Кремле. Год назад 20% предполагали, что все останется в руках премьера. Сейчас 34% заявили, что реальная власть именно у него. При этом рейтинг доверия за год у Путина упал. В прошлом феврале 62% респондентов назвали его в числе политиков, которым они доверяют, сейчас их 48%. Медведеву доверяют почти так же, как и раньше: сейчас 39% - год назад 36%. "Левада-центр" также зафиксировал резкое падение рейтинга Путина за последний месяц.