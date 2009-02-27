Число россиян, уверенных, что Путин главнее Медведева, за год удвоилось

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Левада-центром". Согласно результатам исследования, за год, прошедший со времени президентских выборов, число людей, считающих, что Дмитрий Медведев - первый человек в стране, сократилось вдвое, пишут "Ведомости".
Как напоминает издание, в прошлом феврале лишь 25% опрошенных заявили, что влияние Путина сохранится "практически в полной мере" после его ухода с поста президента. Однако спустя год, прошедший после выборов 2 марта, об этом сказали уже 45% респондентов. Еще 42% сказали, что влияние премьера сохранилось "в значительной степени", 1% считает, что у Путина почти никакого влияния нет.
Медведев оказался менее влиятельным, чем ожидали граждане. Только 12% респондентов сказали, что в его руках сосредоточена реальная власть, хотя год назад 23% ждали, что после ухода Путина центр власти останется в Кремле. Год назад 20% предполагали, что все останется в руках премьера. Сейчас 34% заявили, что реальная власть именно у него. При этом рейтинг доверия за год у Путина упал. В прошлом феврале 62% респондентов назвали его в числе политиков, которым они доверяют, сейчас их 48%. Медведеву доверяют почти так же, как и раньше: сейчас 39% - год назад 36%. "Левада-центр" также зафиксировал резкое падение рейтинга Путина за последний месяц.
Сейчас люди укрепились в представлении, что власть сосредоточена в руках Путина, пост президента обесценился, говорит замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин. Что касается рейтингов доверия, то год назад они поднялись высоко из-за предвыборной кампании, а после выборов стали сдуваться до обычного уровня, добавляет он.
Между тем "Независимая газета" пишет о том, что в феврале Медведев значительно укрепил свои позиции. По мнению экспертов, в уходящем месяце рейтинговые показатели Медведева впервые сравнялись с показателями премьера Владимира Путина.