Библиотеки Тюмени пересмотрели стратегию и тактику привлечения читателей

Сегодня муниципальные публичные библиотеки рассматриваются в качестве партнеров по созданию электронного информационного продукта и формированию электронной базы данных информационного ресурса регионального центра президентской библиотеки им. Ельцина. Библиотеки города Тюмени ведут полномасштабную работу по созданию электронного каталога и электронных картотек с целью обеспечения наиболее полного и оперативного поиска информации, необходимой пользователям. Так, объем учетных единиц библиотечного фонда, внесенных в электронный каталог, составляет 145 950 экземпляров. В 2008 году было внесено 107 300 экземпляров, для сравнения: в 2006-2007 годах - 38 650. Кроме того, создана база данных электронной систематической картотеки статей (аналитическая роспись). С сентября 2008 г. МУК ЦГБС является полноправным членом общероссийского проекта МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей). В настоящее время проект объединяет 154 библиотеки различных городов России, которые общими усилиями создают сводную базу данных, содержащую полную аналитическую роспись. Участие Тюменской ЦГБС в проекте МАРС позволит, с одной стороны, существенно сократить трудовые затраты на создание электронного каталога, с другой - повысить темпы его создания.