Библиотеки Тюмени пересмотрели стратегию и тактику привлечения читателей

Он отметил, что потребность в библиотечных услугах у населения растет. За последний год количество посетителей тюменских городских библиотек увеличилось на 5 % и составило 798 980 человек. Всего в Тюмени зарегистрировано 123 450 читателей.
В Тюмени действуют 25 стационарных библиотек, 46 пунктов выдачи книг и один передвижной библиобус, обслуживающий 31 пункт. Благодаря библиотеке на колесах регулярный доступ к фондам смогли получить жители 20 отдаленных и малонаселенных микрорайонов города. Читателями передвижной библиотеки за 2008 год стали 4438 человек, книговыдача составила 42542 экземпляра, что на 3435 больше, чем в 2007 году.
Чтобы приобщить горожан к чтению, библиотеки города пересмотрели стратегию и тактику поиска и привлечения читателей в свои учреждения. Они изменили график работы, стали выходить во дворы, скверы, парки, проводить рекламные акции, расширили перечень услуг с использованием современных информационных технологий, развивали культурно-досуговое направление.
В 2008 году в Тюмени удалось улучшить качество существующих библиотечных фондов: увеличилось количество наименований книг, доля фондов на современных носителях (CD, DVD), возросла экземплярность периодических изданий. Общий фонд муниципальных библиотек города Тюмени увеличился по сравнению с 2007 годом на 4500 экземпляров и составил 979 320.
Сегодня муниципальные публичные библиотеки рассматриваются в качестве партнеров по созданию электронного информационного продукта и формированию электронной базы данных информационного ресурса регионального центра президентской библиотеки им. Ельцина. Библиотеки города Тюмени ведут полномасштабную работу по созданию электронного каталога и электронных картотек с целью обеспечения наиболее полного и оперативного поиска информации, необходимой пользователям. Так, объем учетных единиц библиотечного фонда, внесенных в электронный каталог, составляет 145 950 экземпляров. В 2008 году было внесено 107 300 экземпляров, для сравнения: в 2006-2007 годах - 38 650. Кроме того, создана база данных электронной систематической картотеки статей (аналитическая роспись). С сентября 2008 г. МУК ЦГБС является полноправным членом общероссийского проекта МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей). В настоящее время проект объединяет 154 библиотеки различных городов России, которые общими усилиями создают сводную базу данных, содержащую полную аналитическую роспись. Участие Тюменской ЦГБС в проекте МАРС позволит, с одной стороны, существенно сократить трудовые затраты на создание электронного каталога, с другой - повысить темпы его создания.
Внедрению новых информационных технологий способствует имеющаяся материальная база, за последние годы она значительно улучшена. В муниципальных библиотеках работают пять пунктов общественного доступа к Интернет-сети и 128 компьютеров, это на 22 машины больше, чем в прошлом году.
Одной из приоритетных задач развития муниципальных общедоступных библиотек остается совершенствование ресурсной базы, прежде всего в части автоматизации и информатизации библиотечных процессов. Остро стоит вопрос дальнейшего обновления и модернизации компьютерного парка, необходимо приобретение дополнительного комплекса программных продуктов.
Сегодня библиотеки осуществляют работу и как центры досуга, организуя культурно-просветительские мероприятия, среди которых такие направления, как гражданско-патриотическое, краеведческое, экологическое, духовно-нравственное. За отчетный период было проведено 286 мероприятий в рамках Года семьи, в которых приняло участие около 70 000 человек. Наиболее интересными и массовыми из них стали: цикл мероприятий в рамках программы «Взгляд ребенка», 4-й городской краеведческий конкурс «Я знаю о Тюмени все», включающий номинацию «Моя семья». Всего в течение 2008 года библиотеками проведено 3796 мероприятий, участниками которых стали 109100 человек, что на 26,5 % больше, чем в 2007 году.
Коллективы библиотек активно развивают культурно-досуговое направление, используя формы клубной и кружковой работы. В городских библиотеках работает около 30 различных клубных объединений, в которых занимается свыше 700 человек.
Завершен капитальный ремонт пяти библиотек-филиалов ЦГБС, частично проведен ремонт в Тюменской городской юношеской библиотеке, осуществляется капитальный ремонт «Библиотеки семейного чтения» им. А.С. Пушкина по адресу: Щербакова, 11.
Свою квалификацию повысили шестьдесят библиотекарей. В минувшем году в библиотеки города пришло немало молодых специалистов, сообщает пресс-служба главы администрации города.