Зимний День здоровья – участвует вся Тюмень!

28 февраля 2009 года в 9:45 на стадионе Тюменской государственной Сельскохозяйственной академии (Рощинское шоссе, 2) пройдет масштабное спортивное мероприятие зимы – Городской зимний День здоровья и Тюменский лыжный марафон-2009.

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