Зимний День здоровья – участвует вся Тюмень!

Приглашаются все желающие!
В программе Дня здоровья:
9:45 – торжественное открытие
10:00 – VIP-забег - эстафета (правительство города, области) – 1000 м.
10:25 – массовый забег (школы, ВУЗы, Сузы) – 1000 м.
11:30 – лыжный марафон (50,30,15,10 км.)
10:10 – 12:00 – Аэробик-марафон (лотерея)
10:10 – 12:00 – гиревой марафон
10:20 – показательные выступления федераций закаливания
10:30 – 12:00 – веселые старты детских садов
10:30 – 12:00 – показательные выступления фигуристов, «Папа, мама, я – спортивная семья», состязания на коньках
12:10 -14:50 - награждение победителей и призеров соревнований
В том числе, Центральный, Ленинский, Калининский и Восточный административный округа Тюмени в рамках Дня здоровья предлагают следующие мероприятия:
11:00 – спортивно-массовые мероприятия в Центральном административном округе - ТРЦ «Гудвин», ледовая площадка школы №43 (Щербакова, 94)
11:00 – спортивно-массовые мероприятия в Ленинском административном округе - сквер школы № 8 (Рижская, 71) и сквер школы №16 (пос. Строителей)
11:00 - спортивно-массовые мероприятия в Восточном административном округе - пруд «Лесной» (район ТЭЦ-2) и сквер Депутатов (район МЖК)
11:00 - спортивно-массовые мероприятия в Калининском административном округе - пруд «Южный» (микрорайон Южный)
14:30 – физкультурно-оздоровительные мероприятии по месту жительства – Центральный, Калининский, Ленинский, Восточный административный округ.
Мероприятие проводится при поддержке управления по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.