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Зимний День здоровья – участвует вся Тюмень!

26 февраля 2009, 14:43
28 февраля 2009 года в 9:45 на стадионе Тюменской государственной Сельскохозяйственной академии (Рощинское шоссе, 2) пройдет масштабное спортивное мероприятие зимы – Городской зимний День здоровья и Тюменский лыжный марафон-2009.
Сюжет
Тюмень

Приглашаются все желающие!

В программе Дня здоровья:

9:45 – торжественное открытие

10:00 – VIP-забег - эстафета (правительство города, области) – 1000 м.

10:25 – массовый забег (школы, ВУЗы, Сузы) – 1000 м.

11:30 – лыжный марафон (50,30,15,10 км.)

10:10 – 12:00 – Аэробик-марафон (лотерея)

10:10 – 12:00 – гиревой марафон

10:20 – показательные выступления федераций закаливания

10:30 – 12:00 – веселые старты детских садов

10:30 – 12:00 – показательные выступления фигуристов, «Папа, мама, я – спортивная семья», состязания на коньках

12:10 -14:50 - награждение победителей и призеров соревнований

В том числе, Центральный, Ленинский, Калининский и Восточный административный округа Тюмени в рамках Дня здоровья предлагают следующие мероприятия:

11:00 – спортивно-массовые мероприятия в Центральном административном округе - ТРЦ «Гудвин», ледовая площадка школы №43 (Щербакова, 94)

11:00 – спортивно-массовые мероприятия в Ленинском административном округе - сквер школы № 8 (Рижская, 71) и сквер школы №16 (пос. Строителей)

11:00 - спортивно-массовые мероприятия в Восточном административном округе - пруд «Лесной» (район ТЭЦ-2) и сквер Депутатов (район МЖК)

11:00 - спортивно-массовые мероприятия в Калининском административном округе - пруд «Южный» (микрорайон Южный)

14:30 – физкультурно-оздоровительные мероприятии по месту жительства – Центральный, Калининский, Ленинский, Восточный административный округ.

Мероприятие проводится при поддержке управления по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

#Новости#Тюмень#Спорт#Здоровье#Ксения
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