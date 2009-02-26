В вагоне-ресторане поезда Владикавказ – Москва произошел взрыв

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области, на территории которой произошло ЧП.
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ сообщает, что в результате взрыва также пострадали пять человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии.
На месте происшествия был обнаружен разорвавшийся газовый баллон. Как сообщил представитель Южного следственного управления на транспорте СКП РФ Сергей Бойко, по предварительной версии, причиной взрыва стало несоблюдение правил хранения баллона.
Инцидент произошел в 08:24 по московскому времени. После взрыва вагон загорелся, однако уже через 20 минут возгорание было ликвидировано. Сообщается, что машинист, услышав громкий хлопок, остановил поезд.