В Тюменской области гражданина Казахстана осудили за контрабанду

В феврале прошлого года один из предпринимателей Республики Казахстан отправил водителя Евстратова в Подольск Московской области за тепловым оборудованием. По прибытию водитель получил необходимое оборудование и произвел его таможенное оформление. На обратном пути он повстречал коммерсантов, которые предложили ему незаконно перевезти в Казахстан свой товар (одежду, продукты питания, DVD-диски и т.д.). Евстратов согласился и скрыл контрабандную продукцию среди задекларированного оборудования в грузовике.