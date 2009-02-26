В Тюменской области гражданина Казахстана осудили за контрабанду

Казанский районный суд вынес приговор в отношении гражданина Республики Казахстана Александра Евстратова обвиняемого в покушении на контрабанду.
Следствием установлено, что он 28 февраля 2008 года около 20 часов на грузовом автомобиле «Daf Te xs» пытался перевести через таможенный пост «Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Казанское», расположенный на границе Россия-Казахстан», контрабандный товар стоимостью более 3 млн. руб. Между тем, осуществить задуманное Евстратов не смог, поскольку его действия были пресечены военнослужащими пограничного управления ФСБ России по Тюменской и Курганской областям.
В феврале прошлого года один из предпринимателей Республики Казахстан отправил водителя Евстратова в Подольск Московской области за тепловым оборудованием. По прибытию водитель получил необходимое оборудование и произвел его таможенное оформление. На обратном пути он повстречал коммерсантов, которые предложили ему незаконно перевезти в Казахстан свой товар (одежду, продукты питания, DVD-диски и т.д.). Евстратов согласился и скрыл контрабандную продукцию среди задекларированного оборудования в грузовике.
Несмотря на принятые меры конспирации, факт контрабанды все же был установлен, сообщает прокуратура области.
Прибывший на пункт пропуска «Казанское» автомобиль вызвал подозрение у пограничников. Они провели его сканирование и обнаружили незаявленный в таможенной декларации товар общей стоимостью более 3,3 млн. рублей.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Казанского района доказательств признал Александра Евстратова виновным по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 188 УК РФ и приговорил его к штрафу в сумме 300 тыс. рублей.