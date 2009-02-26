В Тюменской области депутата обвинили в мошенничестве

Как установлено следствием, в 2006 году Нестор в должности генерального директора ОАО «Тюменский бройлер» совместно с начальником юридического отдела этого же Общества разработали преступный план по завладению земельным участком размером более 2 тыс. гектар, расположенным в пригороде Тюмени.
С этой целью Нестор поручил своему подчинённому изготовить подложные документы на землю, а затем, проведя ряд фиктивных сделок, незаконно передал этот участок в собственность подконтрольной ему коммерческой организации.
В октябре 2007 года начальник юридического отдела через подставных лиц подал подложные документы в Главное управление Федеральной регистрационной службы, сотрудники которой, не подозревая о совершаемом преступлении, оформили право собственности на землю за ООО «Камион». Впоследствии данное Общество было якобы продано холдинговой компании «НеВа», учредителями которой являлись Нестор и его подельник.
В результате преступных действий злоумышленники приобрели право на земельный участок, кадастровая стоимость которого составляет более 800 тысяч рублей (рыночная цена данного земельного участка – свыше 200 млн. рублей).
По данному факту следственным управлением следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области была проведена проверка по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела.
19 февраля 2009 года по подозрению в совершении преступления был задержан депутат Думы Тюменского муниципального района Олег Нестор. По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, депутат заключён под стражу. В отношении бывшего начальника юридического отдела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Органами предварительного следствия им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.