В Тюменской области депутата обвинили в мошенничестве

В октябре 2007 года начальник юридического отдела через подставных лиц подал подложные документы в Главное управление Федеральной регистрационной службы, сотрудники которой, не подозревая о совершаемом преступлении, оформили право собственности на землю за ООО «Камион». Впоследствии данное Общество было якобы продано холдинговой компании «НеВа», учредителями которой являлись Нестор и его подельник.