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В Тюменской области депутата обвинили в мошенничестве

26 февраля 2009, 11:38
Отделом по расследованию особо важных дел привлечены к уголовной ответственности 46-летний Олег Нестор и его 32-летний подельник, обвиняемые в мошенничестве, совершённом в крупном размере.

Как установлено следствием, в 2006 году Нестор в должности генерального директора ОАО «Тюменский бройлер» совместно с начальником юридического отдела этого же Общества разработали преступный план по завладению земельным участком размером более 2 тыс. гектар, расположенным в пригороде Тюмени.

С этой целью Нестор поручил своему подчинённому изготовить подложные документы на землю, а затем, проведя ряд фиктивных сделок, незаконно передал этот участок в собственность подконтрольной ему коммерческой организации.

В октябре 2007 года начальник юридического отдела через подставных лиц подал подложные документы в Главное управление Федеральной регистрационной службы, сотрудники которой, не подозревая о совершаемом преступлении, оформили право собственности на землю за ООО «Камион». Впоследствии данное Общество было якобы продано холдинговой компании «НеВа», учредителями которой являлись Нестор и его подельник.

В результате преступных действий злоумышленники приобрели право на земельный участок, кадастровая стоимость которого составляет более 800 тысяч рублей (рыночная цена данного земельного участка – свыше 200 млн. рублей).

По данному факту следственным управлением следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области была проведена проверка по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела.

19 февраля 2009 года по подозрению в совершении преступления был задержан депутат Думы Тюменского муниципального района Олег Нестор. По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, депутат заключён под стражу. В отношении бывшего начальника юридического отдела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Органами предварительного следствия им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

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