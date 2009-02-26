В Тюмени зарегистрирована эпидемия гриппа и ОРВИ

По словам Онищенко, эпидемия гриппа и ОРВИ зарегистрирована в Калининграде, Барнауле, Пскове, Хабаровске, Кирове, Тюмени, Астрахани, Брянске, Казани, Норильске, Уфе, Архангельске, Волгограде, Екатеринбурге и Рязани. Также эпидпорог по этим инфекциям превышен в республиках Хакасия, Тыва, Алтай, Марий Эл и Тюменской области.
Кроме того, в 19 городах превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ детей до двух лет, в 21 городе – детей от 7 до 14 лет, в девяти городах – подростков от 15 лет и старше.
Руководитель Роспотребнадзора отметил, что за прошедшую было выявлено 46 случаев гриппа. От 3 до 7,7 процентов от числа обследованных страдали парагриппом и респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией, добавил он.