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В Тюмени зарегистрирована эпидемия гриппа и ОРВИ

26 февраля 2009, 14:24
В России продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По последним данным, эпидпороги по этим заболеваниям среди совокупного населения превышены в 15 городах и пяти субъектах РФ, заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
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Тюмень

По словам Онищенко, эпидемия гриппа и ОРВИ зарегистрирована в Калининграде, Барнауле, Пскове, Хабаровске, Кирове, Тюмени, Астрахани, Брянске, Казани, Норильске, Уфе, Архангельске, Волгограде, Екатеринбурге и Рязани. Также эпидпорог по этим инфекциям превышен в республиках Хакасия, Тыва, Алтай, Марий Эл и Тюменской области.

Кроме того, в 19 городах превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ детей до двух лет, в 21 городе – детей от 7 до 14 лет, в девяти городах – подростков от 15 лет и старше.

Руководитель Роспотребнадзора отметил, что за прошедшую было выявлено 46 случаев гриппа. От 3 до 7,7 процентов от числа обследованных страдали парагриппом и респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией, добавил он.

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