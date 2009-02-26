nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени стартует Всероссийская добровольная акция «Я - за безопасные дороги»

26 февраля 2009, 12:17
28 февраля в 12.00 в Тюмени стартует Всероссийская добровольная акция «Я - за безопасные дороги».
Сюжет
Тюмень

28 февраля в 12.00 в Тюмени стартует Всероссийская добровольная акция «Я - за безопасные дороги». Акция проводится в рамках реализации Проекта «Безопасные дороги», инициированного Всероссийской политической партией «Единая Россия». В день старта акции перед зданием областного парламента будет организована выставка ретро-автомобилей, спортивных машин и новинок автопрома. Горожане также увидят экспозицию МЧС «Медицина катастроф».

К тюменским автолюбителям обратятся Секретарь Политического совета Тюменского регионального отделения Партии «Единая Россия» Сергей Усольцев, руководитель областного ГИБДД Геннадий Лоточкин, представители областного РОСТО и ведущих автошкол области, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия».

После официального старта Всероссийской добровольной акции «Я - за безопасные дороги» известные люди области первыми покажут пример в подписании анкет и получении стикеров.

Так, секретарь Политсовета Тюменского регионального отделения Партии «Единая Россия» Сергей Усольцев подчеркнул: «Безопасные дороги я считаю одним из главных партийных проектов. Во-первых, он касается абсолютного большинства наших граждан, ведь дорогами пользуются все. Во-вторых, безопасные дороги - это сбережение народа. Чтобы проект заработал в полную силу, нам нужна поддержка всех жителей страны. Цель проекта сократить число погибших и пострадавших в ДТП, минимизировать повышенную опасность на дорогах и улучшить всю дорожно-транспортную инфраструктуру Правда, для этого необходимо дальнейшее изменение системы подготовки водителей, она нуждается в существенном улучшении, а также продолжить работу по улучшению качества дорог. Я призываю, всех жителей области поддержать нашу партийную акцию. Чем больше внимания мы обращаем на проблему, тем больше шансов на ее решение».

Отметим, что данная акция будет проходить во всех городах и районах Тюменской области. Организаторами акции выступили: Тюменское региональное отделение Партии «Единая Россия», Тюменская областная Дума, Ассоциация автомобильных школ Тюменской области, Институт транспорта ТГНГУ.

Организаторы призывают всех жителей города Тюмени принять участие в старте акции. Ждем Вас 28 февраля (в субботу) в 12 часов у Тюменской областной Думы.

Главные правила водителя – участника акции:

- Не превышать скорость

- Не садиться нетрезвым за руль

- Не проезжать на красный сигнал светофора

- Не выезжать на полосу встречного движения

- Быть внимательным там, где могут быть дети

- Не мешать другим водителям на дороге

- Уступать дорогу агрессивным «людям» за рулем

- Пропускать пешеходов

- Всегда пристегивать себя и пассажиров

- Смотреть в оба на перекрестках

- Знать правила помощи и всегда приходить на помощь пострадавшему на дороге

- Уступать дорогу машинам со спецсигналом

- Не садиться за руль в плохом самочувствии

- Останавливаться и отдыхать, если клонит ко сну за рулем

- Не предлагать взяток работникам ГИБДД.

#Новости#Тюмень#Автовладельцы#Транспорт#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25