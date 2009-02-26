В Тюмени стартует Всероссийская добровольная акция «Я - за безопасные дороги»

Так, секретарь Политсовета Тюменского регионального отделения Партии «Единая Россия» Сергей Усольцев подчеркнул: «Безопасные дороги я считаю одним из главных партийных проектов. Во-первых, он касается абсолютного большинства наших граждан, ведь дорогами пользуются все. Во-вторых, безопасные дороги - это сбережение народа. Чтобы проект заработал в полную силу, нам нужна поддержка всех жителей страны. Цель проекта сократить число погибших и пострадавших в ДТП, минимизировать повышенную опасность на дорогах и улучшить всю дорожно-транспортную инфраструктуру Правда, для этого необходимо дальнейшее изменение системы подготовки водителей, она нуждается в существенном улучшении, а также продолжить работу по улучшению качества дорог. Я призываю, всех жителей области поддержать нашу партийную акцию. Чем больше внимания мы обращаем на проблему, тем больше шансов на ее решение».