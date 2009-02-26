28 февраля в 12.00 в Тюмени стартует Всероссийская добровольная акция «Я - за безопасные дороги». Акция проводится в рамках реализации Проекта «Безопасные дороги», инициированного Всероссийской политической партией «Единая Россия». В день старта акции перед зданием областного парламента будет организована выставка ретро-автомобилей, спортивных машин и новинок автопрома. Горожане также увидят экспозицию МЧС «Медицина катастроф».
К тюменским автолюбителям обратятся Секретарь Политического совета Тюменского регионального отделения Партии «Единая Россия» Сергей Усольцев, руководитель областного ГИБДД Геннадий Лоточкин, представители областного РОСТО и ведущих автошкол области, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия».
После официального старта Всероссийской добровольной акции «Я - за безопасные дороги» известные люди области первыми покажут пример в подписании анкет и получении стикеров.
Так, секретарь Политсовета Тюменского регионального отделения Партии «Единая Россия» Сергей Усольцев подчеркнул: «Безопасные дороги я считаю одним из главных партийных проектов. Во-первых, он касается абсолютного большинства наших граждан, ведь дорогами пользуются все. Во-вторых, безопасные дороги - это сбережение народа. Чтобы проект заработал в полную силу, нам нужна поддержка всех жителей страны. Цель проекта сократить число погибших и пострадавших в ДТП, минимизировать повышенную опасность на дорогах и улучшить всю дорожно-транспортную инфраструктуру Правда, для этого необходимо дальнейшее изменение системы подготовки водителей, она нуждается в существенном улучшении, а также продолжить работу по улучшению качества дорог. Я призываю, всех жителей области поддержать нашу партийную акцию. Чем больше внимания мы обращаем на проблему, тем больше шансов на ее решение».
Отметим, что данная акция будет проходить во всех городах и районах Тюменской области. Организаторами акции выступили: Тюменское региональное отделение Партии «Единая Россия», Тюменская областная Дума, Ассоциация автомобильных школ Тюменской области, Институт транспорта ТГНГУ.
Организаторы призывают всех жителей города Тюмени принять участие в старте акции. Ждем Вас 28 февраля (в субботу) в 12 часов у Тюменской областной Думы.
Главные правила водителя – участника акции:
- Не превышать скорость
- Не садиться нетрезвым за руль
- Не проезжать на красный сигнал светофора
- Не выезжать на полосу встречного движения
- Быть внимательным там, где могут быть дети
- Не мешать другим водителям на дороге
- Уступать дорогу агрессивным «людям» за рулем
- Пропускать пешеходов
- Всегда пристегивать себя и пассажиров
- Смотреть в оба на перекрестках
- Знать правила помощи и всегда приходить на помощь пострадавшему на дороге
- Уступать дорогу машинам со спецсигналом
- Не садиться за руль в плохом самочувствии
- Останавливаться и отдыхать, если клонит ко сну за рулем
- Не предлагать взяток работникам ГИБДД.