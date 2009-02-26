В ДТП на автодороге Тюмень–Омск погибли два человека

В 22 часа в областном центре на мосту по улице Профсоюзной автомобиль ВАЗ-2109 врезался в прицеп грузового автомобиля МАЗ. За рулем «девятки» находился 28-летний молодой человек в состоянии наркотического опьянения. Ранее он уже лишен права управления. В результате ДТП водитель «девятки» получил перелом голени, также пострадали два его пассажира - у 26-летнего молодого человека перелом таза, 30-летний мужчина получил черепно-мозговую травму.