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В ДТП на автодороге Тюмень–Омск погибли два человека

26 февраля 2009, 10:54
2 человека погибли, 5 получили травмы вчера на тюменских дорогах.
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Тюмень

Об этом сообщили в ГИБДД области.

В 22 часа в областном центре на мосту по улице Профсоюзной автомобиль ВАЗ-2109 врезался в прицеп грузового автомобиля МАЗ. За рулем «девятки» находился 28-летний молодой человек в состоянии наркотического опьянения. Ранее он уже лишен права управления. В результате ДТП водитель «девятки» получил перелом голени, также пострадали два его пассажира - у 26-летнего молодого человека перелом таза, 30-летний мужчина получил черепно-мозговую травму.

В 9.30 на 348 км автодороги Тюмень–Омск в Абатском районе столкнулись автомобили Опель и ВАЗ-2110. По предварительным данным, один из водителей совершил выезд на полосу встречного движения. В результате ДТП 66-летний водитель автомобиля ВАЗ и 46-летний пассажир «Опеля» скончались на месте происшествия. 22-летний водитель иномарки получил перелом голени.

#Новости#Тюмень#Таня#Происшествия
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