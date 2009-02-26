В 2008 году российских легкоатлетов чаще других проверяли на допинг

Об этом агентству "Весь спорт" сообщил менеджер IAAF по антидопинговым вопросам Крис Батлер.
Всего в рамках программы внесоревновательного контроля IAAF за 2008 год были протестированы 697 спортсменов, на которых приходится 1823 внесоревновательных теста. 106 спортсменов проходили внесоревновательный контроль четыре или пять раз, 46 атлетов – шесть или семь раз, 17 – восемь и более раз. Один или несколько атлетов, имена которых по этическим соображениям не могут быть названы, сдавали внесоревновательный контроль рекордное число – 14 раз.
Больше всего внесоревновательных проб за 2008 год сдали российские спортсмены – 181 пробу. На втором месте Белоруссия – 148 проб, на третьем Китай – 126 проб.
Из российских спортсменов от одного до трех раз внесоревновательный контроль проходили, например, Елена Исинбаева, Андрей Сильнов, Иван Ухов, Татьяна Лысенко. Более четырех раз контроль проходили Гульнара Галкина, Юрий Борзаковский, Сергей Кирдяпкин.