В 2008 году российских легкоатлетов чаще других проверяли на допинг

Всего в рамках программы внесоревновательного контроля IAAF за 2008 год были протестированы 697 спортсменов, на которых приходится 1823 внесоревновательных теста. 106 спортсменов проходили внесоревновательный контроль четыре или пять раз, 46 атлетов – шесть или семь раз, 17 – восемь и более раз. Один или несколько атлетов, имена которых по этическим соображениям не могут быть названы, сдавали внесоревновательный контроль рекордное число – 14 раз.